Aktuell befindet sich die Branche, wie die gesamte Automobilindustrie weltweit, in einem tiefgreifenden technologischen und organisatorischen Wandel. Wesentliche Treiber des Wandels in der Branche sind die Digitalisierung und Automatisierung, die Individualisierung und ganz entscheidend die Dekarbonisierung mit der sukzessiven Reduzierung des Anteils traditioneller Verbrennungsmotoren, vor allem als Folge der europäischen Klimaziele (Green Deal). Der politisch gewollte Übergang zur Elektromobilität greift tief in die Produktionsprozesse, das Engineering und das Design zentraler Fahrzeugelemente ein und hat damit dramatische Auswirkungen auf die Zukunft der Branche. So besteht ein Verbrennungsmotor aus ca. 2.000 beweglichen Teilen, ein Elektromotor aus nur ca. 20 Teilen.

Studienautor Herwig Schneider, Leiter des IWI: „Die Umstellung der Individualmobilität auf Elektromobilität ändert auf Sicht auch die Gesamtstruktur der Branche. Neben dem Management der Transformation gilt es gleichzeitig, auch im Wettbewerb verglichen mit anderen Ländern zu bestehen. Unsere Analyse zeigt, dass vor allem Drittländer in Asien sowie Nord- und Südamerika ihre Position deutlich stärken konnten. Aber auch innerhalb Europas gibt es einige Länder, in denen Zulieferbetriebe bessere Rahmenbedingungen vorfinden. Es gilt also zu einem zu verhindern, dass österreichische Betriebe die Produktion verlagern müssen, und zum anderen die Rahmenbedingungen so zu verbessern, dass Unternehmen im Land investieren und somit Innovation und Wertschöpfung nicht abfließen.“

Österreich galt jahrzehntelang als Vorreiter in den Bereichen FTI, Qualifizierung des Arbeitsmarktes und Umwelttechnologien. In der Zwischenzeit haben andere Länder ihre Position in diesen Bereichen deutlich verbessert, indem sie spezifische Förderprogramme aufgelegt haben. Konkurrenten wie China oder die USA haben in jüngster Zeit ihre Fördersysteme intensiviert - die USA z.B. im Zuge des "Inflation Reduction Act". „Unmittelbar sollte ein spezifisches Förderregime entwickelt werden, etwa für die Erforschung und Entwicklung von Batterietechnologien und innovativen Komponenten. Nur dann hat Österreichs Zulieferindustrie eine Zukunft", so Schäfer.