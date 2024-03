Es sind keine guten Nachrichten, die das kalifornische Statup Fisker in den letzten Wochen geliefert hat: Mit ungenügender Software ausgestattet hat das kalifornische Startup des Stardesigners Henrik Fisker die ersten Chargen seines Ocean an Kunden ausgeliefert. Katastrophale Reviews – fast ausschließlich die Software betreffend, waren die Folge. Auch wenn die einige der Bugs mittlerweile mit einem Softwareupdate gelöst werden: Die Reviews waren auch Hiobsbotschaften für Magna Steyr. Denn bei Magna in Graz wurde der Fisker in der Rekordzeit von 18 Monaten entwickelt und dort wird er auch produziert. Leider in viel geringeren Stückzahlen als geplant: Von den 40.000 Fahrzeugen die im Vorjahr als Produktionsvolumen in Graz eingeplant wurden, wurden nur 10.000 Stück produziert. Und von diesen wurden bislang nur … rund 4700 verkauft. Insgesamt sitzt Fisker derzeit auf insgesamt über einer halben Milliarde Dollar an produzierter Autos und Zulieferteilen, wie aus den Bianzzahlen von Fisker hervorgeht.

Schuld an den katastrophalen Absatzzahlen dürften jedoch weniger die Softwareprobleme, sondern das Absatzmodell von Fisker sein: Das Startup ging ohne Händlernetz in den Markt, wollte, wie Tesla, übers Internet verkaufen. Was für Tesla in einer Zeit niedriger Zinsen und hohem Neuigkeitswert für E-Fahrzeuge vor Jahren gelang, ist heute, auch angesichts der angespannten E-Auto-Konjunktur eine Herkulesaufgabe. Hastig versucht Fisker jetzt ein Händlernetz in den USA und in Europa aufzubauen – und die Firmenwerte in Höhe einer haben Milliarde Euro loszueisen.