„Was sich bereits bei den Neuzulassungen im Vorjahr abzeichnete, bestätigt sich nun auch in unserem Beliebtheitsranking: Elektroautos verdrängen zunehmend die Verbrenner vom Markt“, sagt Klaudija Časar Torkar, Geschäftsführerin von ALD Automotive | LeasePlan in Österreich. In jedem Fall war der Škoda Octavia im Jahr 2023 mit deutlichem Abstand erneut das am häufigsten bestellte Fahrzeug bei ALD Automotive | LeasePlan in Österreich. Das Model Y von Tesla ist auf Platz 2 der beliebtesten Firmenfahrzeuge vorgerückt, gefolgt vom VW Golf auf Platz 3. Der VW-Konzern ist mit seinen Marken VW und Škoda gleich fünf Mal in den Top 10 vertreten. BMW schafft es mit drei Modellen in die Rangreihung der zehn beliebtesten Firmenwagen des Jahres 2023 in Österreich.



Škoda Octavia: Diesel, 12,8% Anteil an allen PKW-Bestellungen 2023 Tesla Model Y: Elektro, 6,2% VW Golf: Diesel, 5,2% Škoda Enyaq: Elektro, 5% BMW i4: Elektro, 4,9% BMW iX3: Elektro, 3,3% VW ID.4: Elektro, 2,8% Tesla Model 3: Elektro, 2,6% VW Passat: Diesel, 2,6% BMW iX1: Elektro, 2,5%



