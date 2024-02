© Industriemagazin

Es waren ehrgeizige Ziele: Im Jahr 2023, so die internen Pläne, wollte Mercedes-Benz mehr als 20 Prozent seines Absatzes mit reinen Elektroautos erzielen. Doch im vergangenen Jahr haben die Stuttgarter bei rund zwei Millionen ausgelieferten Pkw gerade einmal einen Stromanteil von zwölf Prozent erreicht. In Sachen E-Mobilität schlug Källenius wohl auch deshalb nun neue Töne an. In der Vergangenheit betonte der Konzernchef immer wieder die diesbezüglichen Ambitionen. So erklärte er gerne, dass es das Ziel von Mercedes sei, bis zum Ende dieses Jahrzehnts mit seinen Pkw rein elektrisch unterwegs zu sein. Immer mit dem Zusatz, dass dies überall dort der Fall sei, wo es die Marktbedingungen zuließen.

Am Donnerstag betonte Källenius nun die "strategische Flexibilität", die der Autobauer in Bezug auf den Verbrennungsmotor habe. Mercedes werde bis weit in die 30er Jahre hinein in der Lage sein, auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen. Man müsse sich als Unternehmen doppelt absichern, sagte Källenius. Marktbedingungen und Kundenwünsche bestimmten das Tempo der Transformation. An der "Ambition 2039", der Nachhaltigkeitsstrategie des Stuttgarter Unternehmens, wonach bis 2039 die gesamte Neufahrzeugflotte bilanziell CO2-neutral sein soll, ändere sich nichts, so Källenius. Die Laufzeiten wichtiger Verbrenner-Baureihen wie S-Klasse, E-Klasse, GLC oder GLE sollen laut Insidern um zwei bis drei Jahre in die Zukunft verlängert werden. Damit sollen sie statt der üblichen sieben Jahre bis zu zehn Jahre auf dem Markt bleiben. Die Wende bei den Antrieben werde aber nicht geradlinig verlaufen, sondern es werde wie auf einer Achterbahn bergauf und bergab gehen.