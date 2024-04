Die möglichen Zölle werden in Europa unterschiedlich aufgenommen. Während einige Industrievertreter und Politiker die Maßnahmen für notwendig halten, um die europäische Industrie zu schützen, warnen andere vor möglichen negativen Auswirkungen auf die Verbraucherpreise und die Wirtschaft im Allgemeinen. Endkunden in Europa könnten im Falle der Einführung von Zöllen mit höheren Preisen für Elektrofahrzeuge konfrontiert werden, was der Akzeptanz und dem Wachstum der Elektromobilität in der Region abträglich sein könnte.

>>> Bidirektionales Laden: Werden Autohersteller und Energiekonzerne nun Konkurrenten?

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) in Deutschland hat sich nun vor der China-Reise von deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz gegen EU-Strafzölle auf Elektroautos aus der Volksrepublik ausgesprochen. Verbandspräsidentin Hildegard Müller sagte der "Welt am Sonntag", die derzeit von der EU erwogenen Maßnahmen gegen Subventionen für die Branche in China könnten die Herausforderungen für die hiesige Autoindustrie "nicht lösen - im Gegenteil".

>>> Auto-Experte Dudenhöffer: „Der Verbrenner ist für die nächsten hundert Jahre gesichert.“

Ausgleichszölle könnten sich "bei einem Handelskonflikt entsprechend schnell negativ auswirken". Mit Blick auf die EU-Antisubventionsuntersuchung sei "beidseitige Dialogbereitschaft" nötig, forderte Müller. Denn der aktuelle Handel mit China sichere "in Deutschland eine große Zahl von Arbeitsplätzen". Nach Ansicht der VDA-Präsidentin würde ein Handelskonflikt auch den Wandel hin zu Elektromobilität und Digitalisierung gefährden. Denn dieser werde auch mit dem Geld finanziert, das die deutsche Automobilindustrie in China erwirtschaftet.