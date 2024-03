Das schlechte Neuwagengeschäft führe dazu, dass "sich die Autobauer auf die Volumensegmente konzentrieren, und das sind nun mal die Verbrenner", erklärte Dudenhöffer am Sonntag. Der Neuwagenmarkt befinde sich derzeit in einer schwierigen Situation. Die hohen Auftragsbestände aus der Zeit der Materialknappheit seien weitgehend "abgearbeitet" und die Auftragseingänge vor allem von Privatkunden "hinken stark" hinterher. "In solchen schwierigen Lagen greifen die Autobauer zur Ankurbelung des Geschäfts auf Rabatte und Sonderaktionen." Untersucht wurden je 15 Verbrenner- und Elektromodelle von elf Herstellern.

>>> Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer: "Die Zeit der Chinesen ist gekommen"

Gleichzeitig lag der Anteil der Elektroautos an den Neuwagenverkäufen in Deutschland in den ersten beiden Monaten dieses Jahres erst bei 13 Prozent. Dudenhöffer geht deshalb davon aus, dass die Autokonzerne versuchen werden, den Absatz mit Rabatten und Sonderaktionen vor allem bei Verbrennern anzukurbeln. Dies sei bereits zu beobachten: "Die Rabatte für Verbrenner in unserer Referenzgruppe steigen im Durchschnitt um stattliche 0,5 Prozent auf jetzt im Mittel 16,8 Prozent", erklärte Dudenhöffer. Besonders deutlich sei dies bei Fahrzeugen der Stellantis-Gruppe. Dazu gehören unter anderem die Marken Fiat, Peugeot und Opel.

>>> Österreichs beliebteste Firmenfahrzeuge 2023

Im März habe vor allem die Marke Volkswagen die Rabatte für Verbrennerfahrzeuge erhöht, heißt es in der Studie. So sei das Facelift des Golf, das im Januar vorgestellt wurde und ab Sommer ausgeliefert werden soll, im Internet bereits mit einem Nachlass von 17,5 Prozent auf den Listenpreis zu haben gewesen. Im Februar, als VW die Orderbücher öffnete, seien es immer noch 13,8 Prozent gewesen. Dudenhöffer sagte, gerade für ein neues Modell seien derart hohe Rabatte ungewöhnlich. Beim Golf waren die Nachlässe noch höher als beim Passat und Tiguan, wo sie allerdings auch deutlich über dem Vormonat lägen. Damit nähere sich das Rabattniveau dem der VW-Elektromodelle an. Dort gewähre VW mit bis zu 21,7 Prozent beim ID.4 zwar weiterhin etwas höhere Nachlässe. Im Vergleich zum Februar sei das Niveau aber konstant geblieben. Bei den anderen untersuchten Herstellern blieben die Nachlässe im März weitgehend stabil. Bei den meisten Marken seien die Nachlässe für Verbrenner allerdings schon im Februar höher gewesen als für E-Autos, fügte Dudenhöffer hinzu.