Auch am Arbeitsmarkt macht sich der stotternde Konjunkturmotor in Österreich bemerkbar. Ende Jänner waren beim Arbeitsmarktservice mehr als 87.000 offene Stellen als sofort verfügbar gemeldet, rund 19 Prozent weniger als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Wie AMS-Chefin Petra Draxl in einer Aussendung erklärte, zeigt der Rückgang der offenen Stellen "die schwierige konjunkturelle Situation". "Wir hoffen, dass die Prognosen eines positiven konjunkturellen Aufschwungs ab Mitte des Jahres eintreten." Umso wesentlicher sei es, dass man "diese Zeit auch für notwendige Höherqualifizierung von Menschen nutzt". "Der Fachkräftebedarf beschäftigt uns trotz steigender Arbeitslosigkeit weiterhin", so Draxl.

Der ÖVP-Wirtschaftsbund erfasst in seinem Stellenmonitor alle Jobportale. Im Jänner waren 165.129 offene Stellen registriert. Ende Jänner waren mehr als 8.000 Lehrstellen sofort verfügbar, 7.000 Lehrstellensuchende gab es. Angesichts der aktuellen Wirtschaftslage werden von Vertretern der Wirtschaft Entlastungen von Seiten der Regierung gefordert. Der Faktor Arbeit müsse "deutlich entlastet" werden, damit der Druck auf die Arbeitsplätze in der Industrie gemildert werde und sich die Unternehmen bei einer sich abzeichnenden Konjunkturerholung in der zweiten Jahreshälfte auch das nötige Personal leisten könnten, so IV-Generalsekretär Christoph Neumayer in einer Aussendung. Vor allem für Industriebetriebe werde es immer schwieriger, ihre Mitarbeiter trotz geringer Auslastung und sinkender Produktivität zu halten, warnte WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf.

