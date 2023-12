„Der demografische Wandel wirkt sich aktuell immer stärker auf den Arbeitsmarkt aus. Deshalb arbeitet die Bundesregierung an vielen Maßnahmen gegen den Arbeits- und Fachkräftemangel. Neben dem Ausschöpfen des inländischen Fachkräftepotentials braucht es auch gezielte Fachkräftezuwanderung. Wir bewerben deshalb den Arbeitsstandort Österreich auf internationaler Ebene und gehen auch neue Wege, um heimische Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bei der Fachkräfterekrutierung zu unterstützen. Das erste Fachkräfteabkommen mit den Philippinen ist dabei ein weiterer wichtiger Schritt zur Umsetzung unserer umfassenden internationalen Fachkräftestrategie“, so Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher.

>>> Arbeitskräftemangel? Wie junge Menschen 2022 arbeiten wollen

Staatsekretärin Susanne Kraus-Winkler sagte im Rahmen ihrer Rede zur MoU Unterzeichnung: „Die österreichische Bundesregierung will für die heimischen Unternehmen die bestmögliche Grundlage schaffen, um auch in Zukunft international die besten Talente anzuwerben. Hochqualifizierte Fachkräfte aus der ganzen Welt sind ein essenzieller Baustein für Wachstum und Wohlstand und ein wichtiger Standortfaktor für die österreichische Wirtschaft in der Zukunft.“

Dazu wurde am 25.10.2023 in Manila/Philippinen von Kraus-Winkler in Vertretung von Bundesminister Martin Kocher gemeinsam mit Generalsekretär Karlheinz Kopf (WKÖ) ein Abkommen unterzeichnet. Ziel ist die Bewältigung des Fachkräftemangels, der österreichische Unternehmen massiv unter Druck setzt, und gleichzeitig die weitere Bewältigung des demografischen Wandels in Österreich. Die Philippinen sind damit das erste Land, mit dem Österreich ein Fachkräfte-MoU „On the Recruitment of Qualified Professionals“ abgeschlossen hat, das alle Bereiche der zukünftigen Zusammenarbeit im Bereich der Anwerbung von Fachkräften und der Kooperation in der Berufsbildung umfasst, inklusive Regelungen zur Verhinderung von irregulärer Migration.



Als nächsten Schritt plant das philippinische Department of Migrant Workers (DMW) die Einrichtung eines eigenen Migrant Workers Office (MWO) in Wien und die Entsendung eines Labor Attaché, der künftig philippinische Arbeits- und Fachkräfte in Österreich betreuen soll.

>>> Österreichs Wirtschaft: Die Zukunft gehört den Fleißigen

Für österreichische Unternehmen bietet das Land mit seinen 115 Mio. Einwohnern ein attraktives Potenzial an qualifizierten Arbeitskräften: Im internationalen Vergleich ist die (universitäre) Ausbildung, insbesondere in den Bereichen Gesundheit, IT und Ingenieurwesen, auf hohem Niveau. Der Großteil der philippinischen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter: Die stetig wachsende philippinische Bevölkerung ist mit durchschnittlich knapp 25 Jahren eine der jüngsten Asiens. Die Bereitschaft von Filipinas und Filipinos, im Ausland zu arbeiten, ist seit vielen Jahrzehnten stark ausgeprägt. Die philippinischen Behörden legen großen Wert auf gute und faire Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen ihrer Bürger - unter diesen Bedingungen wird auch die Auswanderung stark gefördert.