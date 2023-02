Wir stellen Ihnen hier die 11 TopmanagerInnen des Burgenlands vor. Das gesamte Ranking der 1000 Topmanager (sortierbar!) aus allen Bundesländern finden Sie hier.



Die TopmanagerInnen wurden wie auch in den vergangene Jahren von den Analysten von FASresearch unter die Lupe genommen. Zugrunde liegen diesem Ranking die Firmenbuchdaten aller Personen in Österreichs 5000 umsatzstärksten Industriebetrieben. Weiters auch der zehn größten Kreditinstituten (nach Bilanzsumme) sowie der mit jenen verbundenen Privatstiftungen.



Aufnahme in die Liste fanden alle in diesen Unternehmen operativ tätigen Menschen (Vorstände, Geschäftsführer) sowie die Aufsichtsrats-Vorsitzenden dieser Unternehmen. Erneut wurden PolitikerInnen und Anwältinnen wieder bewusst nicht in das Ranking aufgenommen.