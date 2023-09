Die österreichische Tochter des deutschen Halbleiterherstellers Infineon hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 bei Umsatz und Gewinn kräftig zugelegt und übertrifft damit das Wachstum des Konzerns: Der Umsatz stieg um 34 Prozent auf 5,24 Milliarden Euro, der Vorsteuergewinn um 84 Prozent auf 663 Millionen Euro.

Es sei ein besonderes Jahr gewesen, so die Vorstandsvorsitzende von Infineon Technologies Austria, Sabine Herlitschka, mit Pandemie, Ukraine-Krieg, Supply-Chain-Problemen und hohen Energiepreisen. "Das war für alle ein forderndes Jahr, und es hat sich gelohnt".



Infineon Austria beschäftigte zum Bilanzstichtag 5.461 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - konzernweit waren 56.200 beschäftigt. Um 641 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (plus rund 13 Prozent) stieg die Zahl der Beschäftigten in Österreich im vergangenen Jahr. Investiert wurden hierzulande 588 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von 27 Prozent.

Der Großteil davon sei in die Entwicklung und Produktion von Technologien geflossen, die Anwendungen durch mehr Energieeffizienz umweltfreundlicher und nachhaltiger machen, hieß es. "Um zukünftig am Markt weiterhin erfolgreich zu sein, wurden 585 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung investiert." Von den 1,2 Mrd. Euro Einkaufsvolumen der Infineon Austria seien 324 Mio. Euro in Österreich ausgegeben worden, 64 Prozent davon in Kärnten.