Lydia Kaiser, Professorin für Digitales Engineering 4.0 an der Technischen Universität Berlin, richtet bewusst einen anderen Blickwinkel auf das Thema. Diversität sei essenziell, wenn es darum geht, auf die heutigen Marktbedürfnisse zu reagieren. „Digitalisierung und Diversität gehen bei der Bekämpfung des Fachkräftemangels Hand in Hand. Wir sehen einen Wandel in den Produkten – von mechanischen Produkten hin zu sehr ausgeklügelten Systemen. Mechanik nimmt in der Bedeutung ab und Software nimmt zu. Die entscheidende Frage ist, wie schafft man es, Produkte transdisziplinär zu gestalten“, so Kaiser.



Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müsse der Maschinenbau auf Diversität setzen. Das bezieht sich nicht vorwiegend auf das Geschlecht der Mitarbeiter, sondern auf die vielen unterschiedlichen Perspektiven im Unternehmen. So könne man heute kein Produkt mehr auf den Markt bringen, das ausschließlich aus der technischen Perspektive entwickelt wurde. „Für Unternehmen bietet Diversität ein großes Alleinstellungsmerkmal und Innovationspotenzial. Man muss in den Entwicklungsprozess frühzeitig möglichst viele unterschiedliche Fachbereiche und Perspektiven einbringen. Lösungen, die ausschließlich technisch durchdacht worden sind, werden vom Kunden immer öfter abgelehnt.“