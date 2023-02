Durch das Recycling ausgedienter Raffineriekatalysatoren kommen die Kärntner an eine Vielzahl wertvoller Stoffe.



Das Geschäftsmodell ist zirkulär und, charmanterweise, in Zeiten hoher als auch niedriger Metallpreise für satte Umsätze gut. Kein Wunder also, dass die Treibacher-Vorstände Rene Haberl und Rainer Schmidtmayer das Recyling von Raffineriekatalysatoren aktuell ausbauen. Bis 2026 will man es um satte 50 Prozent (auf Basis Umsatz) in die Höhe schrauben. In einer alles andere als trivialen Verfahrenstechnik - "die Barrieren für Mitbewerber sind immens hoch“ - werden nach einer ersten Aufreinigung der ölbehafteten Katalysatoren Wertstoffe wie Nickel, Molybdän und Vanadium wiedergewonnen. Diese werden in der Form von Legierungen wie Ferrovanadium und Ferronickelmolybdän an die Stahlindustrie verkauft, um hochfeste Stähle oder spezielle Rostfreistähle herzustellen.



# Ich sag' Klima, er sagt 110-Millionen-Investition

# Zirkulär-Ziel: Ausbau des Recycinggeschäfts um 50 Prozent.

# Love-nature-Bonus: 100-Prozent-Recycling für Stahlindustrie



Selbst der Katalysatorenträger, bestehend aus Aluminiumoxid als auch der anhaftende Schwefel werden zu verkaufsfähigen Produkten umgearbeitet und erzielen interessante Deckungsbeiträge. Einer der Wertstoffe nämlich Vanadium steht auch als eines von 12 Materialien auf der Shortlist der EU, die dem Binnennmarkt zu mehr Resilienz verhelfen sollen. Den Recycling-Ausbau lässt sich das Kärntner Unternehmen - heuer 125 Jahre alt - deshalb etwas kosten. Rund 110 Millionen Euro werden in den kommenden Jahren in das Geschäftsmodell, das seit "zwei Jahrzehnten gute Umsätze und Ergebnisse generiert“, investiert.

"Wir wollen hier einen massiven Sprung nach vorne machen", sagt das Vorstandsteam. Und dafür auch über kurz oder lang "außerhalb Europas sourcen", so Haberl. Ein weiteres Recycling-Thema wird von Treibacher gerade konzeptionell bearbeitet, nämlich das Recycling von Lithium-Ionen Batterien. Hier schauen wir uns gerade die prozesstechnischen Schritte an und bearbeiten dieses Thema in unserer Forschung. "Noch sind die technologischen, legistischen und logistischen Herausforderungen jedoch enorm", sagt Schmidtmayer.