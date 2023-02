Der Faserhersteller Lenzing hat einen deutlichen Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft unternommen. In einem Liefervertrag mit dem schwedischen Textil-Recycling-Unternehmen Renewcell, der heute unterzeichnet wurde, wurde die Lieferung von 80.000 bis 100.000 Tonnen des zu vollrecycelten Textilzellstoffs Circulose über die nächsten fünf Jahre vereinbart. Der recycelte Zellstoff wird in der Produktion von Lenzing Cellulosefasern für Bekleidung und andere textile Anwendungen verwendet. Lenzing will den Einsatz von wiederverwerteten Material weiter steigern. Bis 2025 soll der Alttextilien-Recyclinganteil bei den Spezialtextilfasern der Marken Tencel und Lenzing Ecovero bei "bis zu 50 Prozent" liegen.

"Durch die Unterzeichnung der Vereinbarung mit Renewcell ist Lenzing in der Lage, das Thema Recycling weiter zu verstärken und damit die Transformation des textilen Geschäftsmodells von einem linearen zu einem Kreislaufmodell zu beschleunigen", teilte Christian Skilich, Chief Pulp Officer der Lenzing Gruppe, mit. Der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft sei von entscheidender Bedeutung, um das Problem der enormen Mengen an Textilabfällen in der Branche zu bewältigen, betonte der Manager. "Unsere neue Partnerschaft fügt sich perfekt in die Strategie von Renewcell ein, die Verbreitung von Kreislaufmaterialien durch die Zusammenarbeit mit den wichtigsten Akteuren der Modebranche zu beschleunigen", erklärte Renewcell-CEO Patrik Lundström. Circulose stammt den Unternehmensangaben zufolge zu 100 Prozent aus Textilabfällen wie etwa alten Jeans und Produktionsausschuss und werde zu Faserzellstoff. Textil- und Produktionsabfälle würden so zu "neuen und hochwertigen Textilprodukten".