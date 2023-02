© Industriemagazin

Nicht immer beweist Europa freilich ein glückliches Händchen beim Sourcing. Jene im ostserbischen Bor domizilierte Kupfermine, die um ein Haar an Kovats´ A-Tec Industries gegangen wäre, blieb in der Folge lange Spielball von nationalen Interessen. Am Ende fand sie chinesische Eigentümer - die Zijin Mining Group griff mit Handkuss zu. Einen Offenbarungseid wie diesen zu verhindern sollte Anspruch des Westens sein. Sofern man mit der These des 2019 verstorbenen US-amerikanischen Physikers und Chaosforschers Mitchell Jay Feigenbaum d'accord geht. Seine Auffassung: Irreguläre Muster können sich zu chaotischen Zuständen aufschaukeln. Dafür reicht ein Blick in die Lieferketten. Oder nach Bolivien, wo sich große Teile der Welt gerade anstellen, um sich Zugriff auf die Lithiumvorkommen zu sichern - Zerstörung der Hochgebirgsseen inklusive. Dass es auch anders geht, Souveränität im Sourcing wiederzuerlangen, sieht man in einer 3.000-Seelen-Gemeinde in Tirol, in der Gabriele Punz-Praxmarer (Rang 477) als Finanzchefin arbeitet. Der Halbzeugehersteller Montanwerke Brixlegg sammelt dort Recycling-Rohstoffe ein und bereitet diese zu hochreinem Kupfer auf - Anfang und Ende der Wertschöpfungskette werden eins. Stoffe, die schon da sind, zirkulieren zu lassen und sich davon unabhängig zu machen, ist auch der Ansatz von Mondi Flexible Packaging and Engineered Materials. Zwei Drittel der Verpackungslösungen des Unternehmens, das seit dem Frühjahr Thomas Ott (Rang 47) leitet, sind schon recycelbar - Tendenz steigend.