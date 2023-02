BRIGITTE BACH

MITGLIED DES VORSTANDS DER SALZBURG AG



Hon.Prof. Mag. DI Dr. Brigitte Bach, MSc studierte an der Technischen Universität Wien Technische Physik, welches sie 1992 mit ihrer Promotion abschloss. Parallel dazu absolvierte sie das Studium Astronomie an der Universität Wien. 2009 nahm sie die Position des „Head of Center for Energy“ wahr und wurde Prokuristin am AIT. Seit 2021 gestaltet Frau Dr. Bach als Mitglied des Vorstands der Salzburg AG die Zukunft des Unternehmens aktiv mit.