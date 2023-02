EMAS, ISO 14001, ISO50001:2018: Die Liste an Zertifizierungen und freiwilligen Selbstverpflichtungen am Infineon­ Standort in Villach ist lang. Das neue F&E-Gebäude etwa wird von einem digitalen Zwilling begleitet, der einen Bereich virtuell abbildet, um die Gebäudetechnik über die Nutzungsdauer automatisiert und in Echtzeit zu optimieren.

Auch in der neuen 300-mm­-Fabrik sind Investitionen in nachhaltige Anlagen in Umsetzung. Allein bei der Versorgung mit Kälte und Wärme werden so 30.000 Tonnen CO2-­Emission pro Jahr eingespart. Die grüne Abwärme aus der Fertigung und den Versorgungssystemen wird rückgewonnen und zum Konditionieren der Produktions-­ und Reinräume als auch zum Heizen der Bürogebäude genutzt.

Durch neueste Kälteanlagen kommen umweltschonendere Kühlmittel zum Einsatz, was sich auch auf der Stromrechnung widerspiegelt. Dabei wird ebenfalls die Abwärme der Kälteanlagen recycelt.