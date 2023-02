Die österreichische Industrie sei eine Vorreiterin der Dekarbonisierung ihrer Prozesse, und die südösterreichische Industrie "schon längst ein Teil der Lösung", betonte Stefan Stolitzka, Präsident der Industriellenvereinigung Steiermark.

Gerade im Süden Österreichs sind überdurchschnittlich viele Unternehmen aus dem Bereich der energieintensiven Industrie aktiv, zugleich zeichnet sich die Region aber auch durch die Erzeugung von Umweltgütern und Umwelttechnologien ganz besonders aus. Die enge Kooperation von Industrie und Wissenschaft in der Steiermark befördert dabei technologische Entwicklungen und die notwendige Transformation.



Die Zementindustrie liege beispielsweise bei den Emissionen pro Tonne um 22 Prozent unter dem EU-Durchschnitt, im Bereich Stahl 13 Prozent unter dem Benchmark. "Dennoch muss uns allen bewusst sein, dass eine vollständige Dekarbonisierung der Prozesse mit dem derzeitigen Stand der Technologien in einzelnen Branchen nicht zu erreichen ist und erst mit radikalen Prozessinnovationen möglich sein wird", betonte der steirische IV-Präsident.

"Gerade in so komplexen Transformationsprozessen ist es unerlässlich, neue Ideen zu entwickeln, zukunftsrelevante Technologien zu diskutieren und Feedback zu Prozessen einzuholen", betonte Harald Kainz, Rektor der TU Graz. An der TU Graz forscht man seit vielen Jahren etwa im interdisziplinären Forschungsschwerpunkt "Sustainable Systems" an Technologien der Zukunft, das an der TU Graz angesiedelte Hydrogen Center Austria (HyCentA) zählt zu den Pionieren der europäischen Wasserstoffforschung, wie Kainz ausführte.