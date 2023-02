Die geplante Novelle zum Abfallwirtschaftsgesetz (AWG) erregt die Gemüter. Und zwar nicht in der Bundessparte Industrie in der Wirtschaftskammer Österreich, dem Fachverband Entsorgungs- und Ressourcenmanagement sowie dem Fachverband Spedition und Logistik. Auch der Zentralverband Spedition & Logistik äußert nun scharfe Kritik an den geplanten Änderungen.

Nicht einfach nur, dass das erneuerte Gesetz mit großem Mehraufwand verbunden wäre, wird kritisiert. Laut dem Zentralverband Spedition & Logistik ist sie sogar mehrfach rechtswidrig und undurchführbar.

„Diese Novelle verhindert eine nachhaltigere Abfallwirtschaft, anstatt sie zu fördern. Wirklich bedenklich ist, dass durch diesen rechtlichen Pfusch der Rechtsstaat und der freie Wettbewerb angegriffen werden", sagt Alexander Friesz, Präsident des Zentralverbandes Spedition & Logistik.

Die Branchenvertreter fordern nun einen Aufschub der Novelle und Mitsprache bei der Überarbeitung der kritisierten Bestimmungen.