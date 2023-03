In der heimischen Industrie gehen immer weniger neue Aufträge ein. Dies spiegelt sich auch im Einkaufsmanager-Index der UniCredit Bank Austria für den Monat März wider. Die Unternehmen haben ihre Einkaufsaktivitäten im Berichtsmonat deutlich zurückgefahren. Das Stimmungsbarometer fiel auf 44,7 Punkte. Das ist der niedrigste Wert seit Mai 2020, dem Beginn der Pandemie. Damit liegt der Index den achten Monat in Folge unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Das teilte die Bank Austria mit.

Die Schwächephase der österreichischen Industrie, die seit der zweiten Jahreshälfte 2022 zu beobachten ist, habe sich im März "nicht nur verlängert, sondern zudem noch etwas verschärft", betonte Chefökonom Stefan Bruckbauer. Die Erholung nach der Pandemie dürfte vorbei sein. Der Nachfragerückgang in der österreichischen Industrie verschärfe sich.

Aufgrund rückläufiger Auftragseingänge aus dem In- und Ausland haben die österreichischen Industriebetriebe ihre Produktion im März den zehnten Monat in Folge deutlich gedrosselt. In den kommenden Monaten sei angesichts des rückläufigen Neugeschäfts mit einem weiteren Produktionsrückgang zu rechnen, auch die mittelfristigen Produktionserwartungen seien im März erneut gesunken, so die Ökonomen der Bank.