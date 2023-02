Der Schweizer Elektrotechnikkonzern ABB hat erneut Partner und frisches Geld für sein Ladesäulen-Geschäft ins Boot geholt, darunter die deutsche Porsche Automobil Holding SE. Der Bereich soll weiterhin an die Börse gebracht werden, erklärte das Unternehmen am Mittwoch. "Wir freuen uns, dass die Investoren unsere Zuversicht und unser Vertrauen in die Wachstumsstory des E-Mobility-Geschäfts teilen", erklärte Konzernchef Björn Rosengren. "Zudem halten wir an unserer Strategie fest, unser E-Mobility-Geschäft separat an die Börse zu bringen, sofern die Marktbedingungen konstruktiv sind."

>>> ABB verkauft die restlichen Anteile seines Stromnetzgeschäftes.

Im Rahmen der zweiten privaten Aktienplatzierung steigen neben der Porsche SE auch der Staatsfonds von Singapur GIC, der zu General Atlantic gehörende Fonds BeyondNetZero und die britische Just Climate ein. Sie schießen insgesamt 325 Millionen Franken (324 Mio. Euro) frisches Geld ein und erhalten dafür eine Beteiligung von rund zwölf Prozent. Mit einer Beteiligung von rund 80 Prozent bleibt ABB Hauptaktionär von "E-mobility". ABB will nach eigenen Angaben keine weiteren privaten Investoren hereinholen.

>>> Der Reputation-Report der Industrie: Diese Unternehmen haben den besten Ruf.

ABB hatte den geplanten Börsengang des Geschäftsbereichs im vergangenen Juni vorerst auf Eis gelegt und im November erstmals private Investoren an Bord geholt. Laut Angaben des Unternehmens machte das turbulente Marktumfeld einen Gang aufs Parkett damals unmöglich. „ABB beobachtet die Marktsituation aufmerksam und ist fest entschlossen, das Unternehmen an die SIX Swiss Exchange zu bringen, wenn die Marktbedingungen konstruktiv sind“ hieß es im Juni letzten Jahres aus dem Unternehmen. Früheren Angaben zufolge soll der Börsengang der ABB-Sparte E-Mobility mindestens 750 Millionen Dollar einbringen und das weiteren Wachstum des zukunftsträchtigen Geschäfts finanzieren.