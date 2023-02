Rosenbauer hat in der Krise den Ansatz verfolgt, den Materialeinsatz zu fokussieren. „Wir haben bewusst dort analysiert, wo Engpässe sind und geprüft, ob wir alternative Bauteile verwenden oder etwa den Einsatz von neuen Komponenten vorziehen können, weil es bei einem bestehenden Produkt Probleme gibt“, so Schallaböck. „Wir haben auch nach alternativen Lieferanten gesucht, die uns beliefern können oder das Produkt gewechselt.“



Rosenbauer hat im Jahr 2022 ein Projekt zu Materialkosten aufgesetzt, die sich „unvorteilhaft entwickelten“. Hier werde sowohl die Lieferantenseite durchleuchtet, als auch bezüglich der Werthaltigkeit analysiert, was konkret in den Produkten verbaut sei oder ob man Dinge vereinfachen könne.



Ausblick



Auch wenn die Pandemie aktuell für kaum Verwerfungen in der Lieferkette sorgt und die meisten Unternehmen die Herausforderungen, die der Ukraine-Krieg mitbringt, wohl bereits zu einem großen Teil gelöst haben, wird das Jahr 2023 wirtschaftlich herausfordernd. Das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo und das Institut für höhere Studien (IHS) prognostizieren, dass die Wirtschaft in den ersten Monaten 2023 noch schrumpfen wird, ehe sie langsam wieder auf einen Wachstumspfad einschwenkt. Unterm Strich sagen beide Wirtschaftsforschungsinstitute für 2023 eine Stagflation für Österreich - also so gut wie kein Wirtschaftswachstum bei weiterhin hoher Inflation – voraus.



Und vor allem die Energiepreise werden die Unternehmen weiterhin beschäftigen: „Wenn man den Wirtschaftsweisen glauben mag, dann schaut es so aus als würde zumindest Europa und Teile der USA in den ersten beiden Quartalen in eine Rezession hineinlaufen. Wie immer haben die Rohmaterialmärkte diese Entwicklung letztes Jahr schon vorweggenommen, das heißt die Preise für Rohmaterialien wie Stahl oder Kupfer sind schon gesunken, genauso wie die Transportkosten. Aktuell sehen wir auch am Energiemarkt eine leichte Entspannung auf Basis des milden Winters. Das heißt wir sehen günstigere Preise, man darf aber bitte eines nicht verwechseln: Wir reden beim Gas immer noch vom Faktor 4 des Preises, den wir vor der Ukraine-Krise hatten. Es ist also wirklich teuer“, fasst Miba-Manager Reulein zusammen.



Für Agrana stellen sich „alle Anzeichen als durchaus positiv dar, dass wir die Krisenjahre 2020/21 und teilweise 2022 bewältigt haben. Wir haben ein ständiges Monitoring an allen wichtigen Rohstoffmärkten, sodass wir rechtzeitig auf Verschiebungen oder Disruptionen in der Supply Chain reagieren können. 2022 war definitiv ein peak in der Rohstoff-Kostenstruktur an sich. Für die zweite Jahreshälfte 2023 erwarte ich mir deshalb doch eine Erholung – zwar nicht in sämtlichen Bereichen, denn speziell bei Produkten, die Getreide als Rohstoffbasis haben, wie zum Beispiel Stärken, besteht nach wie vor ein Engpass“, erklärt Frey.



Rosenbauer-Manager Schallaböck erwartet durch die Disruptionen der letzten Jahre für die Zukunft ein Umdenken, dass neben der breiten Palette an Produkten noch mehr Standardisierungen vorgenommen werden, damit diese Produkte rasch verfügbar sind. „Hier spreche ich nicht nur über unseren Bereich. Es wird auch in anderen Branchen so sein, dass es nicht mehr unbedingt 50 verschiedene Waschmaschinen gibt, sondern drei oder vier, die schnell verfügbar sind.“



Und Reulein ergänzt: „Die letzten drei Jahre haben uns Demut gelehrt, sowohl was das Thema Volatilität der Preise, als auch die Versorgung angeht. Wir müssen flexibel sein um auf alles antworten zu können, was kommen mag.“