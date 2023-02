Thomas Zimpfer, Vorstand der B&C-Holding, erklärt, warum 2022 für die Beteiligungsgesellschaft ein gutes Jahr war, kommentiert den Schur-Flexibels-Deal und erklärt, weshalb Österreichs Industrie die B&C braucht.

INDUSTRIEMAGAZIN Das vergangene Jahr war für die B&C nicht gerade einfach: Der missglückte Kauf von Schur Flexibles sorgte für Schlagzeilen, der Verkauf der Semperit-Medizinsparte ging langsamer voran als erwartet. Wie geht es den anderen Beteiligungen?



Thomas Zimpfer: Es stimmt, 2022 war kein einfaches Jahr. Aber nur kurz zur Einordnung: Zu Beginn des Jahres sah es ja noch so aus, als würde nach der Pandemie allmählich Normalität einkehren. Dann waren wir auf einmal mit einem Krieg in Europa konfrontiert. Hinzu kamen eine signifikante Inflation, stark destabilisierte internationale Lieferketten, Verfügbarkeitsungewissheit hinsichtlich Energie und Rohstoffen und ein schwächelndes China. In diesem Umfeld haben sich unsere Beteiligungen gut geschlagen. Die AMAG hatte ein sehr starkes Jahr. Bei Lenzing hatte man sich trotz Corona-Krise entschlossen, zwei signifikante Investitionsschritte in Brasilien und Thailand zu setzen. Diese beiden Werke mit einer Investitionssumme von gesamt rund 2 Milliarden US-Dollar sind mittlerweile erfolgreich errichtet und hochgefahren. Das Unternehmen ist mit seiner Spezialitäten- und ESG-Strategie wettbewerbsseitig sehr gut aufgestellt. Der Verkauf der Medizinsparte von Semperit ist inzwischen unterzeichnet. Insgesamt ist die Bilanz der Unternehmen, an den die B&C Holding beteiligt ist, also wirklich gut. Mit dem Kauf von Schur Flexibles gab es aber auch ein sehr bitteres Kapitel.



Dass die B&C in dieser Causa die geschädigte Partei ist, scheint klar. Dennoch wird oft die Frage gestellt, ob auch auf Ihrer Seite Fehler passierten. Der Rückzug von Herbert Ortner zuerst aus dem Vorstand der B&C-Privatstiftung, dann aus dem Aufsichtsrat von Semperit soll angeblich auch mit dem Schur-Flexibles-Deal zu tun gehabt haben.



Zimpfer: Ich bitte Sie um Verständnis, dass ich auf diese Frage nicht komplett eingehen kann, unter anderem, weil es ja laufende Verfahren gibt. Zur Person von Herbert Ortner kann ich aber sagen: Herbert Ortner hat, noch bevor er zur B&C gekommen ist, angekündigt, beruflich leiser treten zu wollen. Es war daher vereinbart, dass er nur für eine bestimmte Zeit Funktionen übernimmt. Im Fall von Semperit entschloss er sich nach dem Signing des wichtigen Verkaufes der Medizinsparte dazu, aus der Position im Aufsichtsrat auszuscheiden. Er ist aber weiterhin für die B&C als Aufsichtsratsvorsitzender der AMAG und im Vorstand der neu gegründeten B&C Board AG tätig. Von einem Rückzug kann man also nicht sprechen.



Hat die B&C, die ursprünglich ja eine Holding war, in die die Bank Austria und die Creditanstalt ihre Industrieaktivitäten auslagerten, heute noch eine Berechtigung? Immerhin hat es in der Kurz-Ära massive Bestrebungen gegeben, die Beteiligungen der B&C in die ÖBAG zu überführen.



Zimpfer: Die B&C war ab Ihrer Gründung als Stiftung organisiert und unabhängig. An die angesprochenen Jahre mit ihren Herausforderungen erinnere ich mich gut. Nach meiner Wahrnehmung gab es da einige Gerüchte. Das Resultat dieser Zeit ist, dass die B&C-Gruppe über die damals getätigte Transaktion mit der Unicredit in ihrer Souveränität bestätigt wurde – Langfristigkeit und Unabhängigkeit, diese USPs wurden damals bestätigend abgesichert. Wir trachten danach, die B&C nach klaren wirtschaftlichen Gesichtspunkten mit langfristiger Ausrichtung zu führen und nicht nach politischen, wobei ich nicht nur Parteipolitik meine, sondern auch alle anderen externen Einflussfaktoren. Nach dieser Logik entsenden wir beispielsweise Aufsichtsräte. Nach dieser Logik definieren wir auch unsere Ziele. Diese Unabhängigkeit ist enorm wichtig, um die Hauptaufgabe von B&C erfüllen zu können, die Förderung des Industriestandorts Österreich.



Um es konkret zu machen: Worauf will sich die B&C in diesem Kontext in Zukunft konzentrieren?



Zimpfer: Die Industrie steht für 22 Prozent der heimischen Wertschöpfung, unser Wohlstand hängt daran. Um den Herausforderungen unserer Zeit standhalten zu können, müssen wir – damit meine ich alle Stakeholder der Industrie, von Belegschaftsteams über Vorstände, Aufsichtsräte, Gesellschafter bis hin zu NGOs und jenen, die Rahmenbedingungen definieren – dringend auf ein Agieren mit Vernunft und Weitsicht abzielen. Ohne ein bedachtes Vorgehen wird die Industrie an Wettbewerbsfähigkeit verlieren und Unternehmen und damit Arbeitsplätze werden verschwinden. Im engeren Sinn ist unser Ziel als B&C, über unsere Gesellschafterbeiträge den Fortbestand unserer Kernbeteiligungen und Tech-Scale-Ups zu unterstützen, kritische Herausforderungen frühzeitig zu erkennen und Beiträge zu leisten, um die heimische Industrie zu stärken. Investitionstätigkeit ist ebenso wichtig wie zeitgemäße Governance, eigenkapitalgerechtes Performance-Denken oder das Agieren nach ESG-Kriterien.



Die B&C selbst hat in ihrem Management vor allem Juristen und Finanzfachleute. Personen mit ausgeprägtem Industriehintergrund sind selten. Ist das für eine Industrie-Beteiligungsgesellschaft nicht etwas ungewohnt?



Zimpfer: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich bin ein Anhänger von Diversität, beispielsweise in der Zusammensetzung von Führungs- und Aufsichtsgremien – Kompetenz, Geschlecht, Alter, Schwerpunkte-Zuteilung im Gremium. Wenn Sie auf das Team der B&C schauen, dann werden Sie diesen komplementierenden Charakter erkennen. Sie haben jetzt explizit nach Industrieexpertise gefragt. Sie zu sichern, ist ein Bestreben von uns. Herbert Ortner, den Sie vorhin genannt haben ist, jemand, der diese Expertise einbringt. Cord Prinzhorn, der seit zwei Jahren an Bord ist, bringt diese Kompetenzen ebenso hervorragend ein. Wir haben ein langfristig eingespieltes Team, das als solches agiert. Viele Kolleginnen und Kollegen sind länger als zehn Jahre an Bord, ich selbst arbeite für die B&C in meinem zwölften Jahr.