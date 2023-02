Die Diskussionen sind oft zäh, technisch sehr tief. Es geht mal wieder um das Teilen von Daten auf den vielen Foren der Hannover Messe. Verbände, Unternehmen und Technologie-Initiativen präsentieren ihre Ansätze und kleinen Fortschritte. Catena-X – ein Datenökosystem für die Automobilindustrie der Zukunft steht dieses Jahr im Mittelpunkt. Die Macher träumen von einem digitalen Abbild der Supply Chain. Open Source spielt dabei eine wichtige Rolle. Mercedes Benz hat die Chancen des offenen Codes schon vor einigen Monaten erkannt.

Der Autobauer gab sich ein Free Open Source Software (FOSS) Manifesto, das Mitarbeitende ermutigen soll, Open Source Softwareentwicklung aktiv zu betreiben. Und die Schwaben gehen noch einen Schritt weiter: Die Entwickelnden dürfen nicht nur Kontributoren in Open Source Projekten sein, sie sollen es werden. Dr. Wolfgang Gehring von Mercedes Benz Tech Innovation präsentierte das Manifesto auf der FOSS Backstage in Berlin und zeichnete den Weg von Mercedes Benz mit Open Source nach. „Wir waren Nutzer der Software, haben dann Projekte mit gepflegt und setzen jetzt eigene OS Projekte auf.“



Das Manifesto beschreibt die Unternehmensstrategie und die Rolle der Mitarbeitenden. Mercedes definiert vier Punkte aus Unternehmenssicht:



- Mercedes-Benz unterstützt und ermutigt seine Mitarbeiter, FOSS-Projekte sowohl im Open- als auch im Inner-Source-Bereich zu nutzen, dazu beizutragen und zu erstellen.



- Das Unternehmen räumt seinen Mitarbeitern angemessene Zeit für die Teilnahme an FOSS-Aktivitäten ein.



- Die Firma wird das Lernen und die Weiterentwicklung seiner Mitarbeiter durch FOSS-Aktivitäten fördern und erleichtern.



- Der Autobauer fördert die Sichtbarkeit in Open Source Communities.



Und für die Mitarbeitende gilt: Ein Ingenieur sollte nach Open- und Inner-Source-Alternativen suchen, bevor er eigenen Code schreibt oder proprietäre Alternativen verwendet. Die Mitarbeitenden sollen sich bemühen, in den Inner-Source-Gemeinschaften aktiv zu sein. Darüber soll er oder sie im Rahmen seiner täglichen Arbeit zu Open Source Projekten beitragen.



Zehn Projekte listet Mercedes Benz auf – von SecHub für die „zentrale und einfache Möglichkeit, verschiedene Sicherheitstools mit einem API/Client zu nutzen“ bis hin zu Odxtools – „die Basis für Dienstprogramme zur Interaktion mit Diagnosebeschreibungen von elektronischen Steuergeräten in Kraftfahrzeugen“. Fast schon entschuldigend schreiben die Verantwortlichen: „Zugegeben, es ist noch keine große Zahl - wir stehen noch am Anfang unserer Reise zu Open Source. Wir sind jedoch bereits ziemlich aktiv in OS-Upstream-Beiträgen und wir arbeiten in Stiftungen mit, z.B. in unserem mitbegründeten Tractus-X-Projekt innerhalb der Eclipse Foundation. Wir werden hier mehr und mehr Projekte veröffentlichen.“



Und auch beim Wettbewerb BMW haben setzen sie auf Open Source – allerdings ein stückweit weg vom Auto. Zusammen mit Microsoft, Nvidia und dem BMW-Unternehmen Idealworks veröffentlichte der Autobauer SORDI (Synthetic Object Recognition Dataset for Industries), ein synthetisierter AI-Datensatz. Er besteht aus mehr als 800.000 fotorealistischen Bildern und Produktionsressourcen in 80 Klassen (wie z. B. Palette, Gitterbox, Gabelstapler). Außerdem umfasst der Datensatz Objekte von besonderer Relevanz in den Kerntechnologien des Automobilbaus und der Logistik. Im Podcast KI in der Industrie erklärt Jimmy Nassif von Idealworks: „Die integrierten Label ermöglichen als digitale Etiketten grundlegende Aufgaben der Bildverarbeitung wie Klassifizierung, Objektdetektion oder Segmentierung für relevante Bereiche der Produktion im Allgemeinen.“ Andere Unternehmen können Datensatz einsetzen, um ihre Modelle für die Produktion zu trainieren und Künstliche Intelligenz einzusetzen.