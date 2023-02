Momentan ist Nachhaltigkeit in der EU – bis auf wenige Ausnahmen, etwa Frankreich – nur ein „Minderheitenprogramm“. Das Thema ist daher nur für wenige und primär börsennotierte Unternehmen verpflichtend. Das wird sich durch die CSRD ändern.

Unter anderem ist vorgesehen, dass ab dem Geschäftsjahr 2025 Nachhaltigkeitsberichte von allen großen Kapitalgesellschaften mit Sitz in der EU veröffentlicht werden müssen. Das sind Unternehmen, die bestimmte Rechtsformen einnehmen (vor allem AG, GmbH, aber auch Genossenschaften und mitunter sogar andere öffentliche Unternehmen) und über einen Zeitraum hinweg festgelegte Größenkriterien erreichen. Diese Größenkriterien sind: 40 Millionen Euro Umsatzerlöse, 20 Millionen Euro Bilanzsumme, 250 Angestellte. Berichtspflichtig sind jene Unternehmen, die zumindest zwei von drei Kriterien erreichen.

Glacier-CEO Tschas: „Mit Nachhaltigkeit bist du kein Held mehr“

Alleine in Österreich dürften damit über 2.000 Unternehmen unter die Berichtspflicht fallen – von großen börsennotierten Unternehmen bis hin zu Familienunternehmen und sogar Sozialorganisationen wie der Caritas.



Besonders ist, dass erstmals Unternehmen mit Sitz in Drittstaaten außerhalb der EU von der Berichtspflicht eingeschlossen werden, sofern sie in der EU in einem gewissen Ausmaß aktiv sind. Das soll ein Mindestmaß an fairen Wettbewerbsbedingungen herstellen (im Hinblick auf die verursachten Verwaltungskosten). Es drückt dies aber auch die Ambition der EU-Kommission aus, weit über den eigenen Raum hinaus zu strahlen und eine gewisse Vorbildwirkung zu entfalten.



Darüber hinaus gibt es aber noch eine faktische Betroffenheit. Berichtspflichtige Unternehmen müssen auch Angaben zu ihrer Wertschöpfungskette tätigen. Dadurch sind ihre Kunden – besonders ihre Lieferanten – zukünftig ebenso mit neuen Informationsabfragen konfrontiert. Anders gesagt: Eine Bankbeziehung, in der Daten zur Nachhaltigkeit nicht abgefragt werden, ist kaum noch möglich.

Somit wird der größte Teil der heimischen Wirtschaft, bis hin zu den KMU, mit dem Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung in der einen oder anderen Form befasst sein. Auch Privatpersonen können betroffen sein.