In Städten umgesetzte Projekte betrafen unter anderem den zwei Kilometer langen Cable Liner "Luton Dart", der den Bahnhof Luton Airport Parkway mit dem Flughafen Terminal des London Luton Airports verbindet. In Mexico City wurde über die Cablebus Linea 1 das Stadtviertel Cuautepec an einen der größten Verkehrsknotenpunkte der Stadt angeschlossen. Und in Haifa wurde eine Seilbahn gebaut, die die Reisezeit zwischen der Universität Haifa zu einem zentral gelegenen Bahn- und Busterminal um bis zu 25 Minuten verkürzt.



Auch im Materialtransport sei Doppelmayr "nicht mehr wegzudenken", hieß es. Im Geschäftsjahr 2021/22 wurde der Booysendal Link in Südafrika weiter ausgebaut, dort wird das von Doppelmayr entwickelte RopeCon-System zum Transport von Platinerz benutzt. In Bardon Hill in Großbritannien wird RopeCon zur Renaturierung eines Tagebaus eingesetzt.

>>> FACC: Der Tiefpunkt ist überwunden.

Die Auftragslage für 2023 sei "sehr erfreulich", unterstrich Doppelmayr. Insbesondere in Nordamerika erlebe die Seilbahnbranche in den Skigebieten einen enormen Innovationsschub. Anlagen würden auf den neuesten Stand der Technik gebracht und der Komfort für die Gäste weiter erhöht. Auch in den anderen Regionen der Welt nehme die Umsetzung von Seilbahnprojekten wieder Fahrt auf. Als Beispiel wurde etwa ein neuer Auftrag für eine weitere Seilbahnlinie in Mexico City genannt.

>>> Industrieland Österreich: Alles über die heimische Industrie.

Doppelmayr beschäftigt weltweit 3.154 Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente), 1.481 davon in Österreich. Im vergangenen Oktober hatte das Unternehmen bekanntgegeben, aufgrund der Coronakrise 190 Mitarbeiter, 90 davon in Wolfurt, abbauen zu müssen.