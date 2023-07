Den größten Beitrag zur Umsatzsteigerung leistete die Sparte Hydro (+ 30 Prozent). Der Auftrag für das Wasserkraftwerk Luang Prabang in Laos, der im zweiten Quartal dieses Jahres verbucht wurde, dürfte dazu beigetragen haben



"Wichtiger Wachstumstreiber bleiben die Produkte zur nachhaltigen Transformation auf Kundenseite", heißt es aus dem Unternehmen auch mit Blick auf die Großaufträge in Laos und Finnland. Der Auftragsbestand lag Ende Juni bei 10,57 Milliarden Euro und damit um knapp sechs Prozent höher als am 30. Juni 2022. Der Auftragseingang in den ersten sechs Monaten des Jahres lag dagegen mit 4,7 Milliarden Euro leicht (1,2 Prozent) unter dem Vorjahreswert.

Betrachtet man hingegen nur das jeweils zweite Quartal, so ergibt sich ein Wachstum (+5,2 Prozent), wobei wiederum die Division Hydro mit einem Plus von 63,4 Prozent dominiert. In absoluten Zahlen bleibt aber die Division "Pulp&Paper" sowohl beim Umsatz als auch beim Auftragseingang der größte Geschäftsbereich von Andritz.

Andritz beschäftigt weltweit knapp 30.000 Menschen, um 9 Prozent mehr als im Vorjahr. Die meisten davon arbeiten in Deutschland (knapp 5.000 Beschäftigte), in Österreich sind es 3.620. "Auf der Beschäftigtenseite können wir vom Auftragsstand ganz gut zehren in den kommenden Wochen, Monaten, ins nächste Jahr hinein", umriss der Konzernchef die aktuelle Lage.