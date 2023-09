Top 250: Das große Ranking der Industrie : Das sind die größten Industrieunternehmen in der Steiermark

Zwischen tiefen Tälern und grünen Hügeln findet man in der Steiermark eine Industrie-Szene, so vielfältig wie die Landschaft selbst. Tradition und Innovation haben so einige Global Player hervorgebracht. Aber welche Unternehmen in der Steiermark gehören zu den Top-Konzernen? Wo sind die meisten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt und wer macht den höchsten Umsatz? Unser Ranking der Top-Unternehmen gibt Antworten.