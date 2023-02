In schöner Regelmäßigkeit, nach Möglichkeit einmal die Woche, wird die sechsköpfige Belegschaft bekocht. Dieses Führungsprinzip, erzählt Nicolas Kirchmayr lachend, hält man bei der Linzer Softwareschmiede hae.sh weiterhin hoch.

Auch ein wenig der Tradition gehorchend, werden beim gemeinsamen Abendessen doch oftmals die besten Ideen geboren. Wie damals, als das dreiköpfige Gründerteam Sebastian Holler, Stefan Lew und Kirchmayr einmal im lockeren Plauderton über die Frage sinnierten, wie weit Prozesse der Wirtschaftsprüfung eigentlich automatisierbar sind. Heute wissen die drei Weggefährten: Mit Blockchain-Technologien ist erstaunliches möglich.

