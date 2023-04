Das Problem sind nicht nur Lieferengpässe. Unternehmen sehen sich nach der Pandemie einem massiven Fachkräftemangel gegenüber, was paradox erscheint, weil sich die Frage stellt, wohin all die Leute verschwunden sind, die vor der Pandemie am Arbeitsmarkt präsent waren. Faktum ist jetzt: Es fehlt in vielen Branchen an qualifiziertem Personal, angefangen von IT-Experten über Kommissionier-Mitarbeiter und Logistik-Disponenten bis hin zu LKW-Fahrern.

Das bedeutet in der Praxis: Die Automatisierung und die schnelle Skalierung des operativen Betriebs rückt in vielen Unternehmen auf der Prioritätenliste nach oben. Das „Lagerhaus ohne Personal“, in dem Prozesse vollkommen autonom und ohne Personal ablaufen, ist in der Lagerwirtschaft zwar noch eine Vision.

Bedeutende Schritte sind jedoch mit dem wachsenden Einsatz von künstlicher Intelligenz und Robotern schon gemacht. Die österreichische TGW Logistics Group beispielsweise hat kürzlich mit „Quba“ einen neuen mobilen Roboter vorgestellt, mit dem sich im Lagerbereich autonom Behälter, Kartons und Paletten transportieren lassen. Eine intelligente Software steuert und vernetzt im Hintergrund die einzelnen Roboter miteinander.

„Mobile Roboter sind eine Schlüsseltechnologie für eine flexible und zukunftsfähige Intralogistik“, ist Harald Schropf, CEO von TGW, überzeugt.