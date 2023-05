Während Gipfel in der echten Bergwelt sich durch Korrosionen im Laufe eines Jahres verändern können, hat die Bergspitze im heurigen MBA-Ranking sogar noch an Masse dazugewonnen.



Im MBA-Anbieter-Ranking 2023 des INDUSTRIEMAGAZIN heißt auch wie schon vergangenes Jahr der Sieger Wirtschaftsuniversität Wien, WU Executive Academy. Dass sie an Bekanntheit sogar eine Spur verloren hat (82,9 gegenüber 83,8 Prozent), tut ihrem Gesamt-Score keinen Abbruch.



Denn in diesem Fall entpuppte sich die Weiterempfehlung als regelrechter Gipfelstürmer: Kam die WU Executive Academy 2022 hier noch auf 52,1 Prozent – und damit ebenfalls bereits auf den mit Abstand besten Wert –, würden 2023 sie bereits unglaubliche 92,5 Prozent weiterempfehlen. Wohl noch nie war ein Sieg so unbestritten. Ein „Geheimrezept“ kann Dekanin Barbara Stöttinger nicht nennen. Aber: „Wir bemühen uns seit vielen Jahren, am Puls der Zeit zu sein und – gerade in turbulenten Zeiten – genau jene Themen aufzugreifen, wo wir wissen, dass bei unseren Studierenden der Schuh ganz besonders drückt.“

Hier geht es zur großen Begleitstudie zum MBA-Markt!



Auch andere Anbieter können in den Bewertungen Verbesserungen zum Vorjahr hinlegen. Hinter dem Erstplatzierten wurden die Plätze getauscht: Die Vienna Management Academy by FHWien der WKW kommt 2023 auf den zweiten Platz, die Donau-Universität Krems/Danube Business School auf den dritten. Doch beide – besonders die Vienna Management Academy by FHWien der WKW – konnten ihren Weiterempfehlungsgrad steigern.