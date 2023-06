Siemens Mobility Austria, die Bahnsparte von Siemens Österreich, bekommt mit Tanja Kienegger eine neue Geschäftsführerin. Sie soll den Posten mit 1. Oktober 2023 von Arnulf Wolfram übernehmen, der 2024 in den Ruhestand treten wird, meldet das Unternehmen in einer Aussendung. Die gelernte Ingenieurin Kienegger leitet aktuell den Geschäftsbereich Energie bei der ÖBB-Infrastruktur. Zuvor habe sie bereits Führungspositionen bei der Wien Energie innegehabt.

Zu ihrem zukünftigen Verantwortungsgebiet wird die Geschäftsleitung der Regionalorganisation Siemens Mobility Austria, die beiden Schienenfahrzeugwerke Wien und Graz sowie die Vertriebsregion Österreich und Mittel- und Osteuropa gehören. Kernaufgabe wird sein, die Transformation und Digitalisierung der Bahn weiter voranzutreiben und nachhaltige Mobilitätslösungen zeitnah zu verwirklichen.

