Es gibt eine Vielzahl von Nutzungsarten für ein Wohnobjekt, die über die reine Verwendung als Hauptwohnsitz hinausgehen. Ebenso viele Gründe gibt es für einen vermeintlichen Leerstand. Generell gilt, dass Wohnungen widmungsgemäß genutzt werden sollen. Liegt etwa eine Widmung als reines Wohnobjekt vor, so sind strenggenommen andere Verwendungszwecke unzulässig und können abgestraft werden. Zahlreiche Wohneinheiten werden aber als Praxis für Ärzte, Therapeuten sowie als Büro oder Betreuungseinrichtung genutzt.

Diese Nutzungsarten sind anhand des Melderegisters oft nicht ersichtlich. Sind diese aber damit gleichsam illegitim? Eine Nutzungsdurchmischung ist grundsätzlich wünschenswert und Ausdruck einer wohnortnahen Versorgung mit zahlreichen Dienstleistungen. Verbauung und Bodenverbrauch kann jedenfalls nicht damit vermieden werden, wenn auf eine rigide Einhaltung der Nutzungsart geachtet wird. Wären Büros und Arztpraxen in Wohngebäuden vollkommen unzulässig, würde der Bedarf an Gewerbe- und Büroimmobilien schlagartig explodieren. Ob die Politik dieses Fass aufmachen will, darf bezweifelt werden. Die Liste der Ausnahmen ist enorm umfassend, wenn man Eigentumsrechte nicht beschneiden will. Zwar ist Wohnraumschaffung eine Aufgabe des Staates, allerdings ist es weitgehend Privatsache, wie dieser genutzt wird.



Zudem gibt es viele Nutzungsmöglichkeiten, bei denen oft keine Haupt- oder Nebenwohnsitzmeldung erfolgt, wie in der Leerstandsstudie aus Salzburg von 2015 nachzulesen ist. Typisch dafür ist etwa die Verwendung als Studentenwohnung. Studierende belassen nicht selten ihren Hauptwohnsitz beim Elternhaus und mieten eine Wohnung am Studienort.

Auch Berufspendler nehmen sich gerne eine kleine Wohnung am Arbeitsort in der Stadt, etwa um darin nur tageweise nächtigen zu können, wohnen aber mit ihren Familien am Hauptwohnsitz am Land. Nicht selten sind Personen aus beruflichen Gründen oft im Ausland, haben aber eine Hauptwohnsitzmeldung in Österreich. Diese Nutzungsart rigide abzudrehen, wäre eine massive Verschlechterung für zahlreiche Berufstätige. Auch die klassische Vorsorgewohnung für die Enkel hat ihre Berechtigung. Am häufigsten wird von einer Vermietung abgesehen, weil in absehbarer Zeit Eigenbedarf besteht.