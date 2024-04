"Wir haben vor kurzem den Verkaufsprozess für unser Einzelhandelsgeschäft in Deutschland und Österreich eingeleitet", so Energiekonzernchef Mark Lashier im Quartalsbericht. "Das steht im Einklang mit unserem Plan, uns von Vermögenswerten zu trennen, die nicht zum Kerngeschäft gehören." Auch die über 800 Tankstellen in Deutschland sollen auf den Markt kommen. In Österreich ist JET mit 162 Tankstellen der fünftgrößte Tankstellenbetreiber nach ENI, BP, OMV und Shell. Über den konkreten Zeitpunkt des Verkaufs und den Verkaufspreis hat das Unternehmen noch keine Angaben gemacht.

Der US-Konzern plant, Vermögenswerte zu veräußern, die nicht mehr zu seiner langfristigen Strategie passen. "Das Unternehmen treibt die mögliche Veräußerung seines Einzelhandelsvertriebs in Deutschland und Österreich voran. Der Abschluss der Veräußerungen hängt von Markt- und anderen Bedingungen ab, einschließlich der üblichen Genehmigungen", steht im Quartalsbericht. Phillips 66 will sich auf erneuerbare Kraftstoffe fokussieren und sich in dem Bereich als Weltmarktführer etablieren.