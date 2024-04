Obwohl die KPÖ in der steirischen Landeshauptstadt seit Jahren immer wieder aktiv für die Wohnbaupolitik verantwortlich war, kann sie mit dem Beklagen des Mangels an leistbarem Wohnraum gleichzeitig Stimmung gegen die „Verbauung“ machen, ohne dass den Wählerinnen und Wählern dieser Widerspruch auffällt. Im Gemeinderatswahlkampf 2021 konnte die KPÖ vor allem gegen die hohe Bautätigkeit und Verbauung in Graz mobilisieren und damit sogar den langjährigen Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) aus dem Amt heben.

Dass aber genau diese hohe Bautätigkeit einerseits aufgrund des starken Bevölkerungswachstums der Stadt notwendig war und andererseits die Preise vergleichsweise niedrig und das Angebot hochgehalten hat, kommt in der Erzählung der KPÖ nicht vor. Egal ob zu viel oder zu wenig gebaut wird, die KPÖ versteht es, den Wohnbau für sich zu instrumentalisieren.

Das verfängt bei den Wählern, denn die Forderung nach „günstigem Wohnen“ zieht immer. Fragt man danach, wie viele Genossenschafts- oder Gemeindewohnungen die KPÖ in Graz tatsächlich auf den Weg gebracht hat, fällt die Bilanz beschaulich aus. Für die aktuelle Legislaturperiode plant man gerade einmal 300 kommunale Wohnungen. Konkrete Projekte gibt es aber noch nicht. Die aktuellen Bauprojekte in Graz wurden fast zur Gänze von der Vorgängerregierung beschlossen. Wer sich seit dem Amtsantritt von Bürgermeisterin Kahr große Sprünge in der Wohnpolitik erwartet hat, wurde enttäuscht.

Große öffentliche Wohnprojekte hat man in Graz bisher nicht auf den Weg gebracht. Auch wurde gegen den Preisanstieg bei den Mieten nichts erreicht. Durch restriktive Bauvorschriften hat man das Wohnen sogar verteuert, z.B. müssen Balkone und Laubengänge in Graz zur Quadratmeteranzahl einer Wohnung hinzugezählt werden. Das verteuert Quadratmeterpreise im Schnitt um zehn Prozent. Außerdem haben die Immobilieninvestoren inzwischen die Nase voll und machen einen Bogen um die Stadt. In Graz hat die kommunistische Wohnpolitik bisher keines ihrer Ziele erreicht. Eindämmung der Wohnpreise gelang nicht, leistbarer Wohnraum wurde bisher nicht in nennenswerter Zahl projektiert und aufgrund der geringen Neubautätigkeit droht in den nächsten Jahren sogar eine Wohnungsmangellage in Graz. Das Grazer Drehbuch scheint für den Wahlkampf in Salzburg funktioniert zu haben, ob aber die Wohnpolitik der KPÖ in der Mozart-Stadt bessere Ergebnisse bringen wird, darf man bezweifeln.



Sieht man sich jedoch jene Städte in Österreich an, die einen sehr hohen Anteil an Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen haben, fällt auf, dass die Kommunisten dort wenig Chancen haben. Neulich bei der Gemeinderatswahl in Innsbruck blieben sie eine Randerscheinung, wenn auch mit relativ hohen Zugewinnen. In Linz, Wien oder Klagenfurt sind sie hingegen kaum präsent. Diese Städte haben einen besonders hohen Anteil öffentlicher Wohnbauten. Hier scheinen die süßen Wohnträume der Kommunisten nicht aufzugehen.