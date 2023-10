Mehr als 170 Millionen Euro will der österreichische Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV in den Bau einer Sortieranlage zur Herstellung von Rohstoffen für das chemische Recycling investieren. Die Anlage soll im süddeutschen Walldürn (Baden-Württemberg) errichtet werden, wie die OMV am Dienstag mitteilte. Die endgültige Investitionsentscheidung sei bereits im März 2022 gefallen.

>>> OMV-Chef Stern: Öl- und Gasausstieg kurzfristig unmöglich

Die OMV wird 89,9 Prozent der Anteile am Gemeinschaftsunternehmen halten, 10,1 Prozent entfallen auf das Recyclingunternehmen Interzero. Die neue Anlage soll im Jahr 2026 mit der Produktion beginnen. Entstehen werden am neuen Standort in Summe rund 120 neue Arbeitsplätze. Spatenstich ist bereits am 20. November 2023.

>>> OMV: Posse um Kenntnis über Gazprom-Vertragsinhalte

Interzero betreibt in Deutschland fünf Sortieranlagen für Leichtverpackungen. Mit mehr als 800.000 Tonnen pro Jahr sortiert das Unternehmen rund ein Drittel der deutschen Leichtverpackungsabfälle. Damit verfügt das Unternehmen derzeit über die größte Sortierkapazität in Europa und ist Technologieführer.