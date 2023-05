Seit 45 Jahren sitzt Wolfgang Porsche im Aufsichtsrat der von seinem Vater Ferry aufgebauten Sportwagenschmiede, seit 2007 ist er Vorsitzender des Gremiums. Trotz seiner leisen Stimme und seines verschmitzten Lächelns spielt er eine wichtige Rolle in der deutschen Automobilindustrie.

"Ich bin eher der ausgleichende Typ", sagt Porsche, der von den Porsche-Mitarbeitern in Zuffenhausen auch "WoPo" genannt wird. Deshalb fühle er sich noch gebraucht. Die ständigen Auseinandersetzungen mit seinem 2019 verstorbenen Cousin und ehemaligen VW-Patriarchen Ferdinand Piëch hätten ihn geprägt. Dass die Familie nach außen und in den Aufsichtsratssitzungen mit einer Stimme spricht, dafür will er nun weiter sorgen. "So viel haben wir gelernt: Dass wir uns erst austauschen und dann in eine Sitzung gehen", so Porsche. Mit dem heutigen Piëch-Chef, Ferdinands Bruder Hans Michel (81), verstehe er sich gut.

Schon Mitte der 60er Jahre entschied sich Wolfgang Porsche bewusst für den Beruf des Kaufmanns und ein entsprechendes Studium in Wien - die Wirtschaftsuniversität hatte einen glänzenden Ruf. Zum großen Namen passte der akademische Grad, die geschliffenen Umgangsformen mit dezenter Höflichkeit, verfeinert durch ein elegantes Schönbrunner Deutsch.

Nach seiner Ausbildung wurde Wolfgang Porsche Unternehmer. 27 Jahre lang importierte und vertrieb er Yamaha-Motorräder in Österreich und Ungarn. Von 1976 bis 1981 arbeitete er bei Daimler-Benz in Stuttgart, um weitere praktische Erfahrungen in der Automobilbranche zu sammeln. Später rückte er auf Wunsch seines Vaters in den Aufsichtsrat der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.