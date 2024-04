Der Weg für die beiden deutschen Unternehmen Schaeffler und Vitesco, zu einem der zehn größten Automobilzulieferer weltweit zu fusionieren, ist geebnet. Nach den Vitesco-Aktionären am Mittwoch wurde der Verschmelzungsvertrag am Donnerstag auch von den Schaeffler-Aktionären auf der Hauptversammlung gebilligt. Es ist geplant, die Fusion bis zum vierten Quartal dieses Jahres zu vollziehen. Unter dem Namen Schaeffler soll das neue Unternehmen dann firmieren.

>>> Siemens und Schaeffler arbeiten an gemeinsamer KI-Anwendung

Durch die Fusion entsteht einer der zehn größten Automobilzulieferer weltweit. In Deutschland ist er die Nummer vier - hinter Bosch, ZF und der Schaeffler-Schwester Continental. Das fusionierte Unternehmen wird voraussichtlich einen Umsatz von 25 Milliarden Euro erwirtschaften. Es wird an 100 Standorten weltweit produzieren und 120.000 Mitarbeiter beschäftigen.



Vitesco ging 2019 aus der ehemaligen Continental-Antriebssparte hervor. 2021 wurde es an die Börse gebracht. 15 Jahre nach dem riskanten Übernahmeversuch von Conti durch Schaeffler ist damit eine ehemalige Conti-Sparte in dem Herzogenauracher Unternehmen aufgegangen. Vitesco ist in hohem Maße auf die Entwicklung von elektrischen Antrieben spezialisiert. Schaeffler selbst kommt aus dem klassischen Antriebsbereich, setzt aber ebenfalls zunehmend auf das Thema E-Mobilität.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!