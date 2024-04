Aber kann man den Russen wirklich trauen? Eugene Kaspersky, CEO des Sicherheitsunternehmens, nimmt es auf die gewohnt launige Art. „Ich glaube, ich habe die Frage schon vor zwei, drei Jahren beantwortet. Jeder ist willkommen in unsere Transparency Center zu kommen und sich die Software und die Geräte anzuschauen. Wir haben nichts zu verbergen“, sagte er in Dubai anlässlich eines Pressegesprächs.



Allerdings: So ganz spurlos ist die Vertrauenskrise wohl doch nicht an dem Unternehmen vorbei gegangen. So scheinen insbesondere die Kommunen und allgemein die öffentlichen Institutionen in Europa derzeit schwer von den Kaspersky-Produkten zu überzeugen sein. Auch bestehende Kundenbeziehungen kommen unter Druck „Es gibt natürlich Kunden, die emotional reagieren und die Verträge mit uns kündigen“, räumt Christophe Biolley, Head of Presales Northern Europe, ein. „Aber wir versuchen durch Leistung zu überzeugen. Wir behandeln unsere Kunden zudem immer mit Respekt, helfen auf Wunsch sogar bei der Migration“, erzählt er im Gespräch mit dem Industriemagazin. Und manchmal stoppt der Kunde dann den Umstieg auf die Konkurrenz, weil das Kaspersky-System just in diesem Moment einen Angriff abgewehrt hat. „Auch das ist schon vorgekommen“, schmunzelt Biolley.



Biolley hält Cyber Immunitiy auch für eine gute Strategie gegen Angriffe durch KI. „KI wird es uns in den kommenden Jahren deutlich schwerer machen, Angriffe abzuwehren. Wir werden dann wahrscheinlich nur noch in der Lage sein zu reagieren, nicht mehr zu agieren. Bei einem immunen System tritt so ein Problem aber gar nicht erst auf.“