Die Autobauer Volkswagen und Stellantis sowie der Bergbaukonzern Glencore unterstützen den Kauf von zwei Minen für Batterierohstoffe in Brasilien durch das Finanzunternehmen ACG. Das teilte die in London gelistete Börsenhülle (Special Purpose Acquisition Company, SPAC) am Montag mit. ACG will für 1 Milliarde Dollar (rund 930 Mio. Euro) eine Nickelsulfid- und eine Kupfer-Mine kaufen.

Die Volkswagen-Tochter PowerCo werde eine Vorauszahlung von 100 Mio. US-Dollar für Nickelsulfid leisten, ebenso hohe Summen steuern jeweils Stellantis, Glencore und ein Bergbau-Investmentfonds bei. Die übrigen Mittel sollen am Kapitalmarkt beschafft werden.