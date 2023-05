„In Europa ist eine unglaubliche Dynamik in der Automobilindustrie zu spüren“, sagt Markus Hofer, CFO beim Zulieferer Miba. „Es gibt de facto für den Verbrennungsmotor keine Neuentwicklungen mehr“. In Europa konzentriert sich die Forschung und Entwicklung bei Pkw inzwischen vor allem auf batterieelektrische Antriebe. Damit will der Kontinent Vorreiter in der Elektromobilität werden, während in den USA der Verbrennungsmotor noch eine höhere Relevanz hat.

Einerseits sei der europäische Fokus durch den Regulator vorgegeben, andererseits habe bereits ein Umdenken stattgefunden und auch die Kunden verlangten mittlerweile E-Antriebe, so der Finanzvorstand.

Miba ist vor allem Zulieferer für Erstausrüster. „Als Komponentenlieferant bist du unten in der Food Chain“, sagt Hofer. Es werden Lösungen entwickelt, von denen man noch nicht weiß, wie und wie schnell sie sich durchsetzen werden. Es ist nicht klar, welche Technologien in Zukunft wirklich zum Einsatz kommen.