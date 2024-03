Elektromobilität, Photovoltaik und Windkraft sind für die Klimawende unabdingbar, jedoch auf kritische Rohstoffe angewiesen. Ohne kritische Rohstoffe würde wohl eine Vielzahl an heutigen Bereichen unserer Gesellschaft nicht mehr wirklich funktionieren. Längst finden sie sich in alltäglichen Gegenständen und Produkten, die für die Wirtschaft von Nationen einen signifikanten Stellenwert haben. Während Lithium, Kobalt und Nickel etwa im Bereich Elektromobilität gebraucht werden, kommt Bor zum Beispiel in Windturbinen und Siliziummetall in Halbleitern zum Einsatz.

Das Übergangsmetall Wolfram wiederum ist für die Vibrationstechnologie in Mobiltelefonen von Relevanz. Äußerst vielfältig ist der Einsatzbereich der Seltenen Erden: Praseodym, Neodym, Samarium, Dysprosium und Holmium werden beispielsweise für Dauermagnete benötigt (etwa in der Medizintechnik oder für Elektromotoren). Auch für Laser, Katalysatoren, Metalllegierungen, Batterien oder in der Lampenproduktion werden diese weichen Metalle gebraucht.