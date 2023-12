In rohstoffreichen Ländern werden im großen Stil neue Abbaugenehmigungen erteilt oder vorbereitet. Laut dem Global Mining Investment Outlook 2021 des Engineering & Mining Journals sind aktuell in Nordamerika Investitionen von 268 Milliarden US-Dollar in neue Bergbauprojekte geplant. In China sind es 213 Milliarden US-Dollar. In Südamerika stehen Investitionen von 199 Milliarden an und in Afrika 113,7 Milliarden. Auch in Europa steht der Bergbau vor einer Renaissance, wenn auch mit rund 73 Milliarden US-Dollar auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Bis 2020 war der Bergbau in Europa mit einem Minus von 19 Prozent gegenüber dem Jahr 2000 stark rückläufig. Das hat sich nun geändert. In Schweden wurde Anfang des Jahres das größte Vorkommen seltener Erden in Europa entdeckt und für den Abbau freigegeben. Generell gilt Skandinavien als größte Lagerstätte in Europa für wertvolle Industriemetalle.

Das zieht zentrale Fertigungsindustrien für die Energie- und Mobilitätswende an. Neben Batteriefabriken entstehen auch große Recyclinganlagen, etwa im finnischen Harjavalta, wo die größte Wiederaufbereitungsanlage für Lithium-Ionen-Akkus eröffnet wurde. Aber auch anderen europäischen Ländern denken über neue Abbaugenehmigungen nach. In Deutschland lagern etwa im Erzgebirge zur tschechischen Grenze nennenswerte Vorkommen von Lithium, die ebenfalls bald abgebaut werden könnten und selbst in Österreich ist seit Jahren in Kärnten ein Lithiumabbau auf der Agenda.

Der Druck aus der Automobilbranche ist enorm, um diese europäischen Vorkommen demnächst zu erschließen, schließlich ist allen die geopolitisch heikle Abhängigkeit von China mehr als bewusst. Ende Juli 2023 machte Peking ernst und reagierte auf den von den USA angefachten Handelskrieg mit ersten Exportbeschränkungen für Gallium und Germanium. Für die europäische Automobilherstellung – die Leitbranche des Kontinents – sind diese Materialein systemrelevant. Insidern zufolge sollen weitere Ausfuhrsperren im Herbst folgen!