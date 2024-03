Ähnliches gilt nicht nur für den größten Windpark Europas in Fosen, sondern auch für den zunehmend realistischer werdenden Tiefsee-Bergbau in Norwegens Gewässern. „Die Sami entlang der Küsten leben vom Fischfang. Und es ist bislang in keinster Weise ausreichend erforscht, welche ökologischen Folgen diese Art der Rohstoffgewinnung haben wird. Wenn sich der Fischbestand ändert, ändern sich die Bedingungen für die Nahrungssicherheit der Bevölkerung“, so Saxinger.

Sie sieht darin, wie andere Forschende auch, eine Fortsetzung des Kolonialismus der die Arktis seit Jahrhunderten prägt und nennt als Beispiel den Klondike Goldrausch im Yukon in Kanada: „Mit den ersten Goldfunden 1896 dort kamen in nur wenigen Jahren Zigtausende Menschen aus allen Ecken Nordamerikas und Europas und haben die Ureinwohnerinnen und Ureinwohner verdrängt, haben Krankheiten eingeschleppt, und der kanadische Staat errichtete ein Kolonialregime, das erst im 20. Jahrhundert so richtig Fahrt aufnahm. Den Eltern wurden die Kinder weggenommen und in weit entfernte katholische Internatsschulen verschleppt, in denen viele zu Tode kamen und missbraucht und misshandelt wurden“, erklärt die Sozialanthropologin.





Umweltchauvinismus



Heute haben diese Formen der Ausbeutung ein grünes Mäntelchen, weil die begehrten Rohstoffe ja der Erzeugung erneuerbarer Energie sowie einer nachhaltigen Mobilität dienen sollen. Gertrude Saxinger verweist in dieser Hinsicht auf die Versäumnisse der Politik innerhalb der Europäischen Union, die gerne als Klimaretter dastehen möchte: „So ganz einfach, wie das medial und politisch meist vermittelt wird, gibt es grüne und billige Energie nicht. Die Energiewende hat viele Tücken, denen wir uns als Gesellschaft ehrlich stellen müssen.

Ihr Preis ist mitunter sozial hoch und diese Realität wird nur zu oft ignoriert. Die Menschen um den Polarkreis sind absolut nicht zwangsläufig gegen den Ausbau von erneuerbarer Energie. Aber sie fordern ein fundamentales Mitspracherecht und das Einbeziehen ihrer kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Bedürfnisse lautstark ein.“ In Planung und Genehmigung des Fosen Windparks waren sie ihren Rechten entsprechend nicht ausreichend konsultiert worden, weshalb der Oberste Gerichtshof die Entscheidung nun im Sinne der Sami traf.





Auch hinsichtlich des Bergbaus wird gehofft, wie Saxinger erläutert, dass es an den Rändern Europas wenig Widerstand gibt. Die Politik spekuliert mit der dünnen Besiedelung und damit darauf, dass die geringe Anzahl von Wählern, die der Politik beim Urnengang die Rechnung präsentieren könnten, nicht stört. Über Jahrzehnte hinweg ist so gut wie nichts geschehen, um die Lagerstätten der wichtigsten Rohstoffe, die es bei uns im Zentrum Europas gibt, abzubauen. In den dicht besiedelten Gebieten wollen viele Menschen den Bergbau nicht in ihrem Hinterhof. Doch woher sollen die Rohstoffe für die ‚grüne Wende‘ dann kommen? Saxinger verweist auf die vielen Potenziale für einen fairen Bergbau in der EU:

„Hier gibt es faire Arbeitsbedingungen und auch ein größeres Mitspracherecht der Bevölkerung beim Bau von Minen und industrieller Infrastruktur. Aber es offenbart sich eine Art Umweltchauvinismus, der darin besteht, dass das Schmutzige der sauberen Energiewende lieber woanders hin ausgelagert wird. Nicht nur an die Ränder Europas, sondern insbesondere auch in die Länder des globalen Südens.“ Die vielschichtigen Probleme der Energiewende, die für die Welt so wichtig ist, sind für die Politik heiße Kartoffeln, die man kaum angreifen möchte. Jedoch wird es ohne eine sorgfältige Bewältigung der schwierigen Aspekte der „grünen Wende“ nicht gehen, um sie auch konfliktfrei umzusetzen.

„Aber auch den Konsumentinnen und Konsumenten muss klar werden, dass die Energie und die Rohstoffe nicht unschuldig vom Himmel fallen, und sie müssen sich fragen, ob sie moralisch bereit sind, dass andere Menschen den massiven sozialen und ökologischen Preis zahlen, nur damit wir hier beruhigt grün werden können.“ Wissen, Bewusstsein und ein ehrlicher Dialog darüber gehören zum Gebot der Stunde. „Wir müssen eine gesellschaftliche Wende hinkriegen, um die absolut notwendige Abwehr der rapide fortschreitenden Erderwärmung sicherzustellen“, so das Plädoyer von Saxinger.