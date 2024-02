Die Zumtobel Group wiederum habe gegenwärtig „wenn überhaupt, nur vereinzelt punktuelle Engpässe“, erklärt der Senior Vice President Global Purchasing, Miroslav Ardan. „Wir konnten während der ersten ein bis zwei Jahre der Covid-19-Pandemie sowie in der darauffolgenden Verfügbarkeitskrise eine Resilienz in der Lieferkette aufbauen, die uns heute nach wie vor hilft, auf veränderte Anforderungen reagieren zu können. Bewährt hat sich für uns unter anderem die aktive Förderung und Entwicklung von Lieferanten, was zu einer Stabilisierung der gesamten Lieferkette sowie Stärkung von langfristigen Partnerschaften positiv beiträgt. Wir berücksichtigen zudem agile Lieferkettenprinzipien, was die Anpassungsfähigkeit der Lieferkette in einem sich stetig verändernden Umfeld erhöht. Bei unserer Beschaffungsstrategie folgen wir – basierend auf unseren Erfahrungswerten – dem Aufbau und der Entwicklung lokaler Lieferanten, wo immer möglich. Um unsere Resilienz gegenüber externen Störungen weiter aufrecht zu erhalten und auch zu erhöhen, setzen wir auch auf Dual und Multiple Sourcing der Elektronik-Komponenten aus verschiedenen Regionen.“



„Das ist etwa für unsere Industrie nur eingeschränkt möglich“, sagt dazu Semperit-Manager Christoph Buchta: „Wir kennen die Herstellerlandschaft sehr gut und bei unseren direkten Gütern gibt es nicht allzu viele neue Lieferanten. Wir kaufen zum Beispiel chemische Rohstoffe ein, für die die herstellenden Betriebe zwei- bis dreistellige Millionenbeträge in die Hand nehmen müssen, um überhaupt produzieren zu können. Es sind globale Weltfirmen mit Verbundstrukturen, sowas wird nicht in einem Jahr neu aufgebaut.“



AT&S optimiere seine Lieferantenbasis kontinuierlich. So hätten die jüngsten Störungen und Unterbrechungen der Lieferkette dank alternativer Transportoptionen letztendlich zu einer verbesserten Reaktionsfähigkeit und kürzeren Lieferzeiten sowie zur Qualifizierung neuer Anbieter geführt, die näher an den AT&S-Produktionsstandorten liegen, erklärt Alexandre Allaire. Außerdem werde derzeit darüber hinaus eine erweiterte Lieferantenbasis in Südostasien aufgebaut. AT&S habe auch zahlreiche „Schlüsselmaßnahmen“ gesetzt, um schneller auf Herausforderungen in der Lieferkette reagieren zu können, so wie etwa die Entwicklung und Qualifizierung neuer Lieferanten, um „Multi-Sourcing-Optionen zu optimieren“.



Der Feuerfestkonzern RHI Magnesita hat als Reaktion auf die Lieferkettenkrise nach der Pandemie eine „Strategie der doppelten Beschaffung und Lieferantendiversifizierung verfolgt, um unsere Widerstandsfähigkeit zu stärken“, so Simone Oremovic, Executive Vice President, People, Projects & Value Chain bei RHI Magnesia.