In der heute veröffentlichten Mitteilung heißt es, European Lithium gehe davon aus, dass die Vereinbarung zu erheblichen Einsparungen bei den laufenden Betriebskosten, einschließlich der Ausgaben für Energie, und bei den Kapitalkosten sowie zu einer deutlichen Senkung der Steuern führen werde. Die gesamte Kostenkalkulation für das Projekt sei derzeit Gegenstand einer Aktualisierung. Insbesondere spare European Lithium rund 350 Millionen Euro, die für den Bau der Lithiumfabrik in Wolfsberg vorgesehen waren, so Wanke. Die Vereinbarung sieht vor, dass das lithiumhaltige Erz aus Wolfsberg (Zone 1) zur Gänze nach Saudi-Arabien exportiert werden soll.

Geplant war die Errichtung einer hydrometallurgischen Anlage südlich der Bezirkshauptstadt Wolfsberg, in der jährlich 70.000 Tonnen konzentriertes Erz (Spodumen) zu knapp 9.000 Tonnen batterietauglichem Lithium (LHM) verarbeitet werden sollten. Laut Ankündigung aus dem Jahr 2018 sollten dort rund 130 Arbeitsplätze im Dreischichtbetrieb entstehen, insgesamt also rund 400 Arbeitsplätze. Dieser Arbeitsschritt soll nun voraussichtlich in Saudi-Arabien erfolgen. Wanke betont, dass weder die für das Werk in Wolfsberg erforderliche Umweltverträglichkeitsprüfung noch steuerliche Vorteile in Saudi-Arabien ausschlaggebend für die Neuausrichtung gewesen seien. Vielmehr hätten die US-Partner gesagt: "Finger weg von energieintensiven Industrien in Europa".

Stattdessen soll das Spodumen nun in Containern nach Saudi-Arabien verschifft werden. Die Kosten seien "marginal", das Erz müsse nur 20 Minuten per Lkw zum Koralmtunnel gebracht und dann per Bahn und Schiff abtransportiert werden, sagt Wanke.