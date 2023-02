Unternehmen würden ihre Produktionen noch kaum flexibel an den laufenden Energiekosten ausrichten, beobachtet Benjamin Mörzinger, Gründer und Geschäftsführer des auf Datenanalysesoftware spezialisierten Energie-Startups nista.io. Woran das liegt.



INDUSTRIEMAGAZIN: Welche Produktionsprozesse sind in Unternehmen grosso modo am energieintensivsten?



Benjamin Mörzinger: Das ist kaum pauschal zu beantworten, da je Industrie unterschiedliche Prozesse wichtig sind. Klassisch waren immer Zement, Verpackung, Glas und Papier. In der aktuellen Kriese sind insbesondere jene Branchen betroffen, die große Mengen an Wärmeenergie für ihre Prozesse benötigen und bisher aus Kostengründen Optimierungen in diesem Bereich vernachlässigt haben. Hier wären etwa Textil, Lebensmittel aber auch kleine Fertigungsbetriebe mit Wärmebehandlungen zu nennen.



Wie variabel kann Fertigung - zeitlich und in der gesamten Ablauforganisation bis hin zur Auslieferung - an laufenden Energiekosten ausgerichtet werden?



Mörzinger: Im Moment kaum. Das liegt aber nicht so sehr an den fehlenden Möglichkeiten aus Prozesssicht. Vielmehr fehlt die Transparenz, wie Veränderungen im Produktionsprozess sich auf den Energieverbauch auswirken. Wäre diese Transparenz gegeben, könnten die gleichen Methoden angewandt werden, wie das jetzt schon in der Produktionsprozessoptimierung gelebte Praxis ist. Nur eben mit einer weiteren Komponente in der Zielfunktion.



Welche Einsparpotenziale würde das bringen?



Mörzinger: Einsparungspotentiale liegen in der Größenordnung von 10 - 20 Prozent des Energiebedarfs. Diese Zahlen decken sich einerseits mit Forschungsergebnissen in diesem Bereich, andererseits mit unseren Erfahrungen in den zahlreichen Kundenprojekten die wir mit nista.io umsetzen.



Wie messbar sind Verbrauche in der Produktion heute schon vom Einzelaggregat bis zur gesamten Fabrik?



Mörzinger: Sehr. Die physikalischen Größen können - bis auf Dampf - sehr gut erfasst werden. In der Praxis fehlen aber dennoch viele Daten. Häufig fehlt es aber an der notwendigen Kompetenz im Hinblick, auf die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten. Denn mit der breitflächigen Verteilung von Sensoren im Werk ist das Problem nicht gelöst. Es gilt, das dazugehörige Datenübertragungs-, speicherungs und Verarbeitungssystem zu implementieren. Und das nicht in einem "großen Wurf" sondern vielmehr in einer Reihe von agilen Entwicklungszyklen.



Bietet die Digitalisierung durch Vernetzung also letztlich neue Auswertungsmöglichkeiten, also auch neue Strategiepfade bei der Produktionsoptimierung?



Mörzinger: Ja. Insbesondere die identifikation der wichtigsten Messpunkte sowie die Abbildung der Struktur des jeweils vorliegenden Fertigungsbetriebs sind Punkte, an denen Projekte in der Praxis scheitern. Sobald diese Probleme überwunden sind, können jedoch moderne, digitale Methoden eingesetzt werden, um signifikante Einsparungen zu realisieren.