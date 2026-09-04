KI Maschinenbau Automotive : Billigere Intelligenz aus China: Warum Europas Industrie neu rechnen muss

04.09.2026
Lesezeit: ca. 13 Minuten
Chinesische KI-Modelle verändern die Spielregeln im KI-Markt. 20 KI-Entscheider aus der Industrie erklären, wie günstigere Modelle Investitionsentscheidungen beeinflussen, wann Modelltreue zum Risiko wird – und wie der KI-Boom Budgets und Wertschöpfung neu verteilt.
Aufmacher Prompt Pros

Prompt-Pros der Industrie, von links: Manfred Prammer, COO und Executive Board Member, TTTech, Thomas Biringer, CTO Rosenbauer (oben), Benjamin Geislinger, Managing Director, Geislinger (unten), Annekatrin Konermann, Manager AI & Implementation, Lenze sowie Ulrich Pöschl, CISO TEST-FUCHS

- © beigestellt; KI-bearbeitet

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Erstveröffentlichung
04.09.2026
Letzte Aktualisierung
04.09.2026
Daniel Pohselt