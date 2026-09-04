Für Johann Ebner ist die KI-Revolution inzwischen auch eine Rechnung, die jeden Monat ins Haus flattert. Und diese Rechnung hat es in sich. Rund 70 Softwareentwickler des Glasbearbeitungsmaschinenbauers Lisec nutzen GitHub Copilot. Kostenpunkt anfangs: überschaubare 1.500 Euro im Monat. Dann plötzlich änderte sich die Abrechnungslogik. Eine erste Hochrechnung signalisierte den Niederösterreichern Kosten von rund 5.000 Euro monatlich. Inzwischen, sagt der Director Digital Transformation bei Lisec, sei der Betrag auf das Zehnfache des ursprünglichen Betrages angeschwollen.

GitHub hat diese Entwicklung per 1. Juni 2026 ganz offiziell vollzogen: Die Abrechnung bei Copilot wurde auf Basis fester Kontingente von Premium-Anfragen durch eine nutzungsbasierte Abrechnung nach Token- Verbrauch ersetzt. Einen Paradigmenwechsel nennt das Ebner, der weiß: Der Token-Verbrauch wird exponentiell steigen, da Schwärme von zunehmend autonomen Agenten sich gegenseitig auslösen und aufrufen. Ein einziger Auftrag eines Mitarbeiters löst immer öfter eine Kette von Modell- und Toolaufrufen, Recherchen und Codeoperationen aus. Ähnliche Erfahrungen macht Lisec im Office-Umfeld mit Microsoft 365 Copilot und Copilot Cowork. Cowork setzt dabei längst nicht mehr nur auf Microsoft- oder OpenAI-Technologie. Microsoft hat die Plattform gemeinsam mit Anthropic zu einer Multi-Modell-Umgebung ausgebaut. Verfügbar sind unter anderem Claude- Modelle von Anthropic und GPT-Modelle von OpenAI. Claude Opus 4.8 wurde im Mai 2026 in Copilot Cowork und schrittweise auch in Copilot Chat, Excel, Power- Point und Copilot Studio integriert.

Für Lisec führt das sehr kurzfristig zur Frage, welches Modell welche Aufgabe zu welchem Preis erledigen soll. Ebner berichtet von Cowork-Aufgaben, etwa Recherchen oder der Erstellung von Präsentationen, die „durchaus 20 Dollar pro Aufruf“ kosten können. Seine Konsequenz: „Da muss man sich dann schon wirklich gut überlegen, was man tut.“