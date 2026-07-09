Auch Alois Wiesinger, CTO des oberösterreichischen Maschinenbauers Fill, sieht humanoide Roboter nicht als kurzfristigen Ersatz für bestehende Automatisierung. Für ihn sind sie vor allem Technologieträger. Es geht um Sensorik, optische Erkennung, das Zusammenspiel von Sehen, Hören und Tasten, um Vision-Action-Language-Modelle, Imitation Learning und die Frage, wie physische Modelle mit KI-basierten Ansätzen verbunden werden können. Bisher sei KI vielfach in der digitalen Automatisierung geblieben: Prozesse, Datenflüsse, Workflows. Nun gehe es darum, diese Fähigkeiten in mechanisch ausgeführte industrielle Aufgaben zu übertragen.
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Die Use Cases dafür sind allerdings schwer zu finden, sagt Wiesinger. Viele Beispiele, mit denen Hersteller humanoider Roboter auftreten, passen nicht zur Welt eines Maschinenbauers. Wäsche zusammenlegen, Karatebewegungen oder publikumswirksame Demonstrationen lösen keine industriellen Aufgaben. In der klassischen Automatisierung werden Prozesse programmiert, offline vorbereitet, geteacht und in Betrieb genommen. Künftig könnten lernende Ansätze diese Schritte beschleunigen. Für Fill wäre ein solcher Transfer nicht nur für humanoide Roboter relevant, sondern auch für Regalbediengeräte oder klassische Sechsachsroboter.
Kunden fragen dennoch bereits an. Laut Wiesinger gibt es Anfragen, humanoide Roboter in Automatisierungslösungen einzubinden. Interessant werden sie vor allem dort, wo bestehende Brownfield-Umgebungen auf menschliche Arbeit ausgelegt sind. Produktionsbereiche, Anlagenzugänge, Werkzeuge und Arbeitsabläufe wurden vielerorts für Menschen gestaltet. Ein humanoider Roboter könnte dort potenziell Aufgaben übernehmen, ohne dass die gesamte Umgebung neu konstruiert werden muss. Als mögliche Einsatzfelder nennt Wiesinger Maschinenbeschickung, Inspektion und Montagetätigkeiten. Aktuell seien geeignete Einsatzfälle schwierig zu finden, weil Präzision und Wiederholbarkeit hohe Anforderungen stellen.