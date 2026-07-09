Robotik in der Industrie : China gegen Europas Industrie: Der Wettlauf um humanoide Roboter erreicht die Fabrik

09.07.2026
Lesezeit: ca. 8 Minuten
China bringt humanoide Roboter bereits in die Fabriken, Europas Industrie sucht noch nach belastbaren Einsatzfällen. BMW, Siemens, Fill und Semperit testen, was die Maschinen heute wirklich können – und wo der Hype an Präzision, Kosten und Schichttauglichkeit scheitert. Wer bei Physical AI vorne liegt, welche Rolle Fachkräftemangel spielt und warum die nächste Automatisierungswelle zur Machtfrage für Europas Standorte wird.

Inhalt

Armee von humanoiden Robotern marschieren gemeinsam

Humanoide Roboter werden zur nächsten Machtprobe zwischen China und Europa: Während chinesische Anbieter Tempo machen, sucht Europas Industrie noch nach belastbaren Einsatzfällen.

- © Unitree; KI-generiert

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Erstveröffentlichung
09.07.2026
Letzte Aktualisierung
09.07.2026
Daniel Pohselt