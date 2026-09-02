Maschinenbau : GPT, Claude oder Kimi? Auf diese KI-Wette setzt KNAPP

02.09.2026
Lesezeit: ca. 6 Minuten
Der steirische High Tech-Automatisierer KNAPP setzt auf US-KI, selbst gehostete chinesische Modelle und eigene NVIDIA-Power. Dahinter steckt eine ungewöhnliche Wette auf die Zukunft.
Pratter 2 Knapp

Wer im KI-Zeitalter eine Woche aussetzt, hat "entscheidende Entwicklungen verpasst": Michael Pratter, Director Digital Innovation, KNAPP AG setzt auf Kimi fürs Coding und Anthropic fürs Denken

- © KNAPP AG

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Erstveröffentlichung
02.09.2026
Letzte Aktualisierung
02.09.2026
Daniel Pohselt