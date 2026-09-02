Michael Pratter hat ein abendliches Ritual. Wenn die Kinder im Bett sind, beginnt für den Director Digital Innovation der KNAPP AG die nächste Schicht. GitHub auf, Repositories prüfen, neue Modelle, Tools und Agenten ansehen. Wer in dieser Welt eine Woche aussetzt, sagt Pratter, hat "bereits entscheidende Entwicklungen verpasst". Bei KNAPP ist das mehr als die private Begeisterung eines Technikers. Der steirische High Tech-Automatisierer besitzt inzwischen eine KI-Architektur, die vom Microsoft Copilot über GitHub Copilot und die APIs amerikanischer Frontier-Modelle bis zu selbst gehosteten chinesischen Modellen, eigenen NVIDIA-Rechnern, Cloud-Stacks, selbst trainierten Modellen für Bildverarbeitung und KI-Robotern bei Kunden reicht.



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Der zentrale strategische Gedanke dahinter ist bemerkenswert: KNAPP wettet nicht darauf, dass OpenAI, Anthropic, Meta, Moonshot AI oder ein anderer Modellhersteller dauerhaft gewinnt. KNAPP wettet darauf, dass das Modell selbst irgendwann austauschbar wird. „Meine Wette ist die: Je besser der Harness ist, desto verwendbarer wird es und das Modell dahinter wird austauschbare Commodity".

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Für ein Unternehmen dieser Größenordnung ist das eine strategische Ansage. KNAPP erzielte im Geschäftsjahr 2025/26 2,135 Milliarden Euro Umsatz, 7,6 Prozent mehr als im Jahr davor. Der Auftragseingang erreichte 2,51 Milliarden Euro. Weltweit beschäftigt die Gruppe inzwischen rund 9.000 Menschen, davon 4.600 in Österreich. Robotik und KI nennt KNAPP selbst ausdrücklich als wesentliche technologische Wachstumstreiber.

KI lässt sich nicht verbieten



Pratters Ausgangspunkt ist pragmatisch. Ein Industrieunternehmen kann generative KI im Jahr 2026 nicht mehr einfach verbieten. Die Mitarbeiter haben ChatGPT, Claude, Gemini, Kimi und zahllose kostenlose Dienste auf dem privaten Smartphone. Wer ihnen keine sichere Alternative gibt, produziert "Schatten-IT". KNAPP versucht deshalb genau die umgekehrte Strategie. Werkzeuge werden möglichst früh kontrolliert in die Breite gebracht, Mitarbeiter geschult, Arbeitsgruppen eingerichtet und Best Practices ausgetauscht. Sonst drohe, dass sensible Informationen in irgendeinem kostenlosen „Tante-Emma-Gratis-Modell“ landen.



Das erklärt, warum die KI-Landschaft im Konzern bewusst mehrere Ebenen hat. Für klassische Büroarbeit steht Microsoft Copilot zur Verfügung. In der Softwareentwicklung spielt GitHub Copilot eine wichtige Rolle, nicht nur beim Schreiben von Code, sondern auch bei Konzeption und automatisiertem Testing. Gleichzeitig trainiert KNAPP selbst Foundation Models für Anwendungen in der Bildverarbeitung. KI ist damit längst sowohl horizontales Produktivitätswerkzeug als auch Bestandteil des eigenen Technologieportfolios.

Die Herausforderung ist kulturell mindestens so groß wie technisch. Manche Mitarbeiter springen sofort auf neue Werkzeuge, andere wesentlich langsamer. Und generative KI verführt dazu, immer größere Informationsmengen in ein Modell zu kopieren, weil mehr Kontext häufig bessere Antworten verspricht. Genau dieses Verhalten müsse man durch Schulung und Sensibilisierung beherrschbar machen, sagt Pratter. KI-Einführung wird damit auch zu einer Governance-Aufgabe.