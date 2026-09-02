Künstliche Intelligenz : Drei Jahre neuronales Netz, zwei Tage mit LLM: Semperit zieht die Konsequenzen

02.09.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Drei Jahre lang tüftelte Semperit an einem neuronalen Netz für sein wertvollstes Wissen: Zehntausende Kautschukrezepturen. Ein Large Language Model lieferte laut IT-Chef Andreas Raml binnen zwei Tagen vergleichbare Qualität. Jetzt zieht der Konzern daraus eine überraschende Konsequenz.
Semperit

Semperit ergründet die LLM-Welt sehr aktiv: "In einer Modellwelt, die sich im Wochenrhythmus verändert, kann ein Modell wenige Releases später völlig anders aussehen", sagt IT-Mann Andreas Raml

- © Semperit

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Erstveröffentlichung
02.09.2026
Letzte Aktualisierung
02.09.2026
Daniel Pohselt