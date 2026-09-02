Andreas Raml erlebt gerade eine jener seltenen Phasen, in denen sich die Richtung einer ganzen IT-Strategie umkehrt. Jahrelang galt bei Semperit wie bei zahllosen Industriekonzernen Cloud first. Anwendungen, Server und Rechenleistung sollten möglichst nicht mehr im eigenen Haus betrieben werden. Nun kauft der Wiener Gummi- und Kautschukkonzern wieder NVIDIA-Hardware, lädt Modelle herunter, kapselt sie vom Internet ab und beginnt, das wertvollste industrielle Know-how des Unternehmens lokal mit Large Language Models zu bearbeiten.



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Der Grund ist eine Mischung aus Kosten und technologischer Geschwindigkeit. „Immer mehr Dinge werden tokenbasiert und damit kostenbasiert“, sagt Raml, Director Group IT bei Semperit. Microsoft Copilot sei im Konzern durchaus nützlich. Wo KI wirklich leistungsfähig werde, beginne aber eine andere Kostenwelt. Beim Coding nennt er Claude Code von Anthropic als Beispiel.



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„Kostet einfach heute schon Geld mit all den Vorteilen“, sagt er. Die Konsequenz sei, sich neben den kommerziellen Plattformen mit herunterladbaren Modellen und eigener Infrastruktur zu beschäftigen. „Wir hatten die letzten Jahre immer diese Cloud-first-Strategie, eigentlich alles loszukriegen. Und jetzt fangen wir an, die Dinge wieder aufzubauen“, so Raml.